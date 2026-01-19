Leipzig-Juwel Yan Diomande hat bei vielen Top-Teams in Europa Begehrlichkeiten geweckt. Boss Oliver Mintzlaff sagt nun indirekt, ab welcher Summe ein Verkauf des 19-Jährigen infrage kommen könnte.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Er ist eine der grössten Entdeckungen der bisherigen Bundesliga-Saison: Yan Diomande. Das 19-jährige Talent von RB Leipzig ist bislang in jedem Ligaspiel zum Einsatz gekommen, nur gegen Bayer Leverkusen kurz vor Weihnachten fehlte der Ivorer aufgrund des Afrika-Cups.

Seine Bilanz: 16 Spiele, sechs Tore, drei Assists. Hinzu kommen zwei Torbeteiligungen im DFB-Pokal. Schon einige Top-Klubs, darunter Liverpool, Arsenal, Manchester United, Paris Saint-Germain und Bayern München, haben sich den Namen des Flügelflitzers auf ihren Einkaufslisten notiert. Diomandes Vertrag bei den Bullen läuft bis 2030, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.

Nun hat sich Red-Bull-Boss und Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Mintzlaff (50) bei Sky zum Supertalent geäussert und in Aussicht gestellt, Diomande mindestens noch ein weiteres Jahr halten zu wollen: «So einen jungen Spieler kann man nicht nach einem Jahr abgeben. RB Leipzig hat es sich in den letzten Jahren erarbeitet, dass auch Top-Spieler sicher länger bleiben können.»

Und doch wisse er, dass auch andere Top-Klubs für den Spieler attraktiv sein könnten. Zu einem möglichen Preisschild sagt er: «Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist, auch wenn ein Angebot über 80 oder 90 Millionen Euro kommt.» Heisst also im Umkehrschluss, dass Europas Top-Teams wohl mindestens eine dreistellige Millionensumme aufbringen müssten, um Diomande loszueisen – oder um Leipzig zumindest ins Grübeln zu bringen.

