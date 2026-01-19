DE
FR
Abonnieren

Viele Top-Klubs interessiert
Leipzig-Boss verpasst Juwel ein Mega-Preisschild

Leipzig-Juwel Yan Diomande hat bei vielen Top-Teams in Europa Begehrlichkeiten geweckt. Boss Oliver Mintzlaff sagt nun indirekt, ab welcher Summe ein Verkauf des 19-Jährigen infrage kommen könnte.
Publiziert: 14:01 Uhr
Kommentieren
1/2
Sorgt in der Bundesliga für Probleme bei vielen Gegnern: Yan Diomande (l.).
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Er ist eine der grössten Entdeckungen der bisherigen Bundesliga-Saison: Yan Diomande. Das 19-jährige Talent von RB Leipzig ist bislang in jedem Ligaspiel zum Einsatz gekommen, nur gegen Bayer Leverkusen kurz vor Weihnachten fehlte der Ivorer aufgrund des Afrika-Cups.

Seine Bilanz: 16 Spiele, sechs Tore, drei Assists. Hinzu kommen zwei Torbeteiligungen im DFB-Pokal. Schon einige Top-Klubs, darunter Liverpool, Arsenal, Manchester United, Paris Saint-Germain und Bayern München, haben sich den Namen des Flügelflitzers auf ihren Einkaufslisten notiert. Diomandes Vertrag bei den Bullen läuft bis 2030, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.

Nun hat sich Red-Bull-Boss und Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Mintzlaff (50) bei Sky zum Supertalent geäussert und in Aussicht gestellt, Diomande mindestens noch ein weiteres Jahr halten zu wollen: «So einen jungen Spieler kann man nicht nach einem Jahr abgeben. RB Leipzig hat es sich in den letzten Jahren erarbeitet, dass auch Top-Spieler sicher länger bleiben können.»

Und doch wisse er, dass auch andere Top-Klubs für den Spieler attraktiv sein könnten. Zu einem möglichen Preisschild sagt er: «Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist, auch wenn ein Angebot über 80 oder 90 Millionen Euro kommt.» Heisst also im Umkehrschluss, dass Europas Top-Teams wohl mindestens eine dreistellige Millionensumme aufbringen müssten, um Diomande loszueisen – oder um Leipzig zumindest ins Grübeln zu bringen.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
RB Leipzig
RB Leipzig
Arsenal
Arsenal
Manchester United
Manchester United
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC Bayern München
FC Bayern München
Bundesliga
Bundesliga
Liverpool
Liverpool
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        RB Leipzig
        RB Leipzig
        Arsenal
        Arsenal
        Manchester United
        Manchester United
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Bundesliga
        Bundesliga
        Liverpool
        Liverpool
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain