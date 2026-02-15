Nati-Star Reuteler brilliert für Frankfurt mit Hattrick

Géraldine Reuteler schiesst einen Hattrick für Eintracht Frankfurt. Sie ist damit aber nicht die einzige Schweizer Torschützin an diesem Bundesliga-Sonntag.

Die 85-fache Schweizer Nationalspielerin Géraldine Reuteler brilliert in der Bundesliga. Die 26-Jährige erzielt in der 18. Runde beim 4:1-Erfolg von Eintracht Frankfurt auswärts gegen Jena drei Tore und bereitet das vierte Tor vor. Dank des Sieges hat Frankfurt weiter gute Karten im Kampf ums internationale Geschäft.

Reuteler trifft in der 4. Minute nach einem Eckball, doppelt nach einer halben Stunde mit einem Kopfball nach und sorgt in der Nachspielzeit mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze für den Schlussstand.

Nati-Kollegin Nadine Riesen wird bei der Eintracht zur Pause eingewechselt. Noemi Ivelj sitzt derweil 90 Minuten auf der Bank. Bei Jena spielt Elena Mühlemann bis zur Halbzeit.

Eine weitere Schweizerin trifft

Reuteler ist an diesem Sonntag nicht die einzige Schweizer Torschützin in der Bundesliga. Ella Touon, zweifache Nati-Spielerin, erzielt für die SGS Essen den einzigen Treffer beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg. Der Punkt gegen den Tabellenzweiten könnte für Essen noch Gold wert sein. Das Team verlässt deshalb die Abstiegsplätze. Auf Wolfsburger Seite fehlt Smilla Vallotto weiterhin verletzt.