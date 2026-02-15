Bayern müssen vorerst auf Captain Neuer verzichten

In der Halbzeit muss sich Manuel Neuer am Samstag auswechseln lassen. Nun ist die Diagnose bekannt. Die Bayern müssen vorerst ohne ihn auskommen.

Beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen am Samstagnachmittag muss Bayern München nach der Pause auf Captain Manuel Neuer (39) verzichten. Der Torhüter kann wegen einer Verletzung nicht weiterspielen. Nun ist die Diagnose da.

Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilt, hat sich Neuer einen Faserriss in der linken Wade zugezogen. Das ergab eine eingehende Untersuchung der medizinischen Abteilung des FC Bayern. Wie lange Neuer der Mannschaft voraussichtlich fehlen wird, darüber halten sich die Bayern bedeckt. Sie schreiben lediglich, dass er vorerst ausfällt.

