Diagnose ist da
Bayern müssen vorerst auf Captain Neuer verzichten

In der Halbzeit muss sich Manuel Neuer am Samstag auswechseln lassen. Nun ist die Diagnose bekannt. Die Bayern müssen vorerst ohne ihn auskommen.
Publiziert: vor 29 Minuten
Manuel Neuer hat sich an der Wade verletzt.
Foto: Getty Images

Beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen am Samstagnachmittag muss Bayern München nach der Pause auf Captain Manuel Neuer (39) verzichten. Der Torhüter kann wegen einer Verletzung nicht weiterspielen. Nun ist die Diagnose da.

Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilt, hat sich Neuer einen Faserriss in der linken Wade zugezogen. Das ergab eine eingehende Untersuchung der medizinischen Abteilung des FC Bayern. Wie lange Neuer der Mannschaft voraussichtlich fehlen wird, darüber halten sich die Bayern bedeckt. Sie schreiben lediglich, dass er vorerst ausfällt.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
22
63
57
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
22
27
51
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
22
19
45
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
22
12
42
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
21
16
39
6
RB Leipzig
RB Leipzig
21
12
39
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
22
-2
31
8
SC Freiburg
SC Freiburg
22
-4
30
9
Hamburger SV
Hamburger SV
21
-7
25
10
Union Berlin
Union Berlin
22
-9
25
11
1. FC Köln
1. FC Köln
22
-6
23
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
22
-12
22
13
FC Augsburg
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
FSV Mainz
22
-12
21
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
Werder Bremen
22
-20
19
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
22
-19
17
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
