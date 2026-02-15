Bayern müssen vorerst auf Captain Neuer verzichten

Beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen am Samstagnachmittag muss Bayern München nach der Pause auf Captain Manuel Neuer (39) verzichten. Der Torhüter kann wegen einer Verletzung nicht weiterspielen. Nun ist die Diagnose da.
Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilt, hat sich Neuer einen Faserriss in der linken Wade zugezogen. Das ergab eine eingehende Untersuchung der medizinischen Abteilung des FC Bayern. Wie lange Neuer der Mannschaft voraussichtlich fehlen wird, darüber halten sich die Bayern bedeckt. Sie schreiben lediglich, dass er vorerst ausfällt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
22
63
57
2
Borussia Dortmund
22
27
51
3
TSG Hoffenheim
22
19
45
4
VfB Stuttgart
22
12
42
5
Bayer Leverkusen
21
16
39
6
RB Leipzig
21
12
39
7
Eintracht Frankfurt
22
-2
31
8
SC Freiburg
22
-4
30
9
Hamburger SV
21
-7
25
10
Union Berlin
22
-9
25
11
1. FC Köln
22
-6
23
12
Borussia Mönchengladbach
22
-12
22
13
FC Augsburg
21
-15
22
14
FSV Mainz
22
-12
21
15
VfL Wolfsburg
21
-15
19
16
Werder Bremen
22
-20
19
17
FC St. Pauli
22
-19
17
18
1. FC Heidenheim 1846
21
-28
13