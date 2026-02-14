Darum gehts
- Xherdan Shaqiri beeindruckt seit seiner Rückkehr zu Basel mit starker Leistung
- Er belegt Rang drei in Europas Ligen mit 59 Torbeteiligungen
- Statistik zeigt: Harry Kane führt mit 63 Torbeteiligungen die Liste an
Dass Xherdan Shaqiri (34) seit seiner Rückkehr zu Basel gross aufspielt, ist bekannt. Wie gut der FCB-Captain auch im internationalen Vergleich performt, zeigt nun eine Statistik, die das Portal Sofascore auf Instagram veröffentlicht.
Mit 59 Torbeteiligungen seit dem Beginn der Saison 2024/25 liegt er auf dem dritten Rang aller Spieler in den höchsten europäischen Ligen. Dies bezieht sich auf «wirkliche» Torbeteiligungen, weshalb herausgeholte Elfmeter und Vorlagen, die zu einem Eigentor führten, nicht aufgelistet sind.
Neben der Statistik zeigt Sofascore die auch ansonsten starken Werte Shaqiris, zum Beispiel die Schlüsselpässe pro 90 Minuten, und schreibt: «Xherdan Shaqiris Rückkehr nach Basel ist zum Inbegriff purer Dominanz geworden. Es scheint fast so, als könne ihn nichts aufhalten.» Der 34-Jährige postet den Beitrag in seiner Story.
In bester Gesellschaft von Top-Stars
Umgeben ist Shaqiri in der Statistik, die sich nur auf Ligaspiele bezieht, von absoluten Topstars. Mit Harry Kane (32, 63 Torbeteiligungen), der die Liste anführt, und Michael Olise (24, 53 Torbeteiligungen) auf dem fünften Rang befinden sich gleich zwei Spieler des FC Bayern unter den ersten fünf.
Auf dem zweiten Platz liegt Real-Star Kylian Mbappé (27, 61 Torbeteiligungen), Vierter ist Liverpools Mohamed Salah (33, 56 Torbeteiligungen).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
8
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
23
-34
14