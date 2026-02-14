Xherdan Shaqiri liefert seit seiner Rückkehr zum FCB voll ab. Mit Blick auf die Torbeteiligungen ist er auch europaweit ganz vorne mit dabei.

Darum gehts Xherdan Shaqiri beeindruckt seit seiner Rückkehr zu Basel mit starker Leistung

Er belegt Rang drei in Europas Ligen mit 59 Torbeteiligungen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Dass Xherdan Shaqiri (34) seit seiner Rückkehr zu Basel gross aufspielt, ist bekannt. Wie gut der FCB-Captain auch im internationalen Vergleich performt, zeigt nun eine Statistik, die das Portal Sofascore auf Instagram veröffentlicht.

Mit 59 Torbeteiligungen seit dem Beginn der Saison 2024/25 liegt er auf dem dritten Rang aller Spieler in den höchsten europäischen Ligen. Dies bezieht sich auf «wirkliche» Torbeteiligungen, weshalb herausgeholte Elfmeter und Vorlagen, die zu einem Eigentor führten, nicht aufgelistet sind.

Neben der Statistik zeigt Sofascore die auch ansonsten starken Werte Shaqiris, zum Beispiel die Schlüsselpässe pro 90 Minuten, und schreibt: «Xherdan Shaqiris Rückkehr nach Basel ist zum Inbegriff purer Dominanz geworden. Es scheint fast so, als könne ihn nichts aufhalten.» Der 34-Jährige postet den Beitrag in seiner Story.

In bester Gesellschaft von Top-Stars

Umgeben ist Shaqiri in der Statistik, die sich nur auf Ligaspiele bezieht, von absoluten Topstars. Mit Harry Kane (32, 63 Torbeteiligungen), der die Liste anführt, und Michael Olise (24, 53 Torbeteiligungen) auf dem fünften Rang befinden sich gleich zwei Spieler des FC Bayern unter den ersten fünf.

Auf dem zweiten Platz liegt Real-Star Kylian Mbappé (27, 61 Torbeteiligungen), Vierter ist Liverpools Mohamed Salah (33, 56 Torbeteiligungen).

