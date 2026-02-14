DE
Seit seiner FCB-Rückkehr
Shaqiri gehört zu den drei torgefährlichsten Spielern Europas

Xherdan Shaqiri liefert seit seiner Rückkehr zum FCB voll ab. Mit Blick auf die Torbeteiligungen ist er auch europaweit ganz vorne mit dabei.
Publiziert: vor 26 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Xherdan Shaqiri gehört zu den torgefährlichsten Spielern in Europa.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Darum gehts

  • Xherdan Shaqiri beeindruckt seit seiner Rückkehr zu Basel mit starker Leistung
  • Er belegt Rang drei in Europas Ligen mit 59 Torbeteiligungen
  • Statistik zeigt: Harry Kane führt mit 63 Torbeteiligungen die Liste an
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Dass Xherdan Shaqiri (34) seit seiner Rückkehr zu Basel gross aufspielt, ist bekannt. Wie gut der FCB-Captain auch im internationalen Vergleich performt, zeigt nun eine Statistik, die das Portal Sofascore auf Instagram veröffentlicht.

Mit 59 Torbeteiligungen seit dem Beginn der Saison 2024/25 liegt er auf dem dritten Rang aller Spieler in den höchsten europäischen Ligen. Dies bezieht sich auf «wirkliche» Torbeteiligungen, weshalb herausgeholte Elfmeter und Vorlagen, die zu einem Eigentor führten, nicht aufgelistet sind.

Neben der Statistik zeigt Sofascore die auch ansonsten starken Werte Shaqiris, zum Beispiel die Schlüsselpässe pro 90 Minuten, und schreibt: «Xherdan Shaqiris Rückkehr nach Basel ist zum Inbegriff purer Dominanz geworden. Es scheint fast so, als könne ihn nichts aufhalten.» Der 34-Jährige postet den Beitrag in seiner Story.

Externe Inhalte
In bester Gesellschaft von Top-Stars

Umgeben ist Shaqiri in der Statistik, die sich nur auf Ligaspiele bezieht, von absoluten Topstars. Mit Harry Kane (32, 63 Torbeteiligungen), der die Liste anführt, und Michael Olise (24, 53 Torbeteiligungen) auf dem fünften Rang befinden sich gleich zwei Spieler des FC Bayern unter den ersten fünf.

Auf dem zweiten Platz liegt Real-Star Kylian Mbappé (27, 61 Torbeteiligungen), Vierter ist Liverpools Mohamed Salah (33, 56 Torbeteiligungen).

Externe Inhalte
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
24
28
55
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
23
15
42
3
FC Lugano
FC Lugano
24
11
42
4
FC Basel
FC Basel
24
7
39
5
FC Sion
FC Sion
24
8
37
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
24
-3
33
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
24
-2
29
8
FC Zürich
FC Zürich
24
-9
28
9
FC Luzern
FC Luzern
24
-2
27
10
Servette FC
Servette FC
24
-7
26
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
24
-12
20
12
FC Winterthur
FC Winterthur
23
-34
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
FC Bayern München
FC Bayern München
Liverpool
Liverpool
FC Basel
FC Basel
