Dayot Upamecano bleibt langfristig beim FC Bayern. Der französische Innenverteidiger hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert, wie der Klub am Freitag bekannt gab.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach monatelangem Vertragspoker und vielen Spekulationen haben die Bayern-Fans endlich Klarheit. Dayot Upamecano (27) hat seinen auslaufenden Vertrag bei Bayern München verlängert. Und dies langfristig. Wie der Bundesligist am Freitagmittag vermeldet, läuft das neue Arbeitspapier des Innenverteidigers neu bis Sommer 2030.

«Dayot Upamecano ist bei uns zum Topspieler auf höchstem Niveau gereift. Dass er seinen Weg beim FC Bayern fortsetzt, freut uns sehr und beweist einmal mehr unseren Stellenwert im internationalen Fussball», äussert sich der Bayern-Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen über die Vertragsverlängerung mit dem Leistungsträger.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Seit fünf Saisons in München

Auch Upamecano zeigt sich erfreut über den Verbleib in München. «Ich bin sehr glücklich, beim FC Bayern zu bleiben und in diesem tollen Team weiterspielen zu können. Ich gebe alles für meine Mitspieler, in jedem Training. Ich möchte jedes Spiel zu null spielen und mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen», blickt der französische Nationalspieler in die gemeinsame Zukunft.

Mit Bundesliga-Leader Bayern strebt Upamecano seinen nächsten Meistertitel an. Der 27-Jährige wechselte 2021 von Leipzig zum deutschen Rekordmeister und entwickelte sich dort sofort zu einem unumstrittenen Stammspieler. Mit den Münchnern konnte er bisher drei Mal die deutsche Meisterschaft sowie den deutschen Supercup gewinnen. In insgesamt 180 Pflichtspielen erzielte der Franzose sechs Tore und steuerte neun Vorlagen bei.

Bayern wollte seinen Leistungsträger unbedingt halten. Upamecano wurde aber zuletzt vom französischen Meister PSG und auch Real Madrid umworben, wodurch die Vertragsverhandlungen in die Länge gezogen wurden. Nun ist der Verbleib in München aber fix.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen