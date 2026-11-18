Bei «Bauer sucht Frau» sorgt Schafhalter Stefan für ungläubige Blicke: Ein Altar im Badezimmer, das alte Kinderbett im Schlafzimmer und ein striktes Sex-Verbot vor der Ehe stellen seine Hofdamen auf eine harte Probe.

Darum gehts Schafhalter Stefan betet mit Sandra und Sarah und zeigt ihnen sein religiös geprägtes Haus

Im Bad steht ein Altar, im Schlafzimmer schläft Stefan im Kinderbett unter einem Holzkreuz

Stefan lehnt Sex vor der Ehe ab, Sandra akzeptiert dies, Sarah reagiert bei der Hofwoche irritiert

Schafhalter Stefan (53) gehört zu den insgesamt 15 Teilnehmern der 22. Staffel von «Bauer sucht Frau». In der RTL-Kuppelshow machen sich alleinstehende Landwirte auf die Suche nach der grossen Liebe. Beim Scheunenfest treffen sie erstmals auf ihre Bewerberinnen und entscheiden, welche von ihnen sie zur gemeinsamen Hofwoche einladen möchten.

Am Dienstagabend startete Stefan mit seinen beiden Auserwählten Sandra (55) und Sarah (48) in die Hofwoche. Dass er täglich betet, wussten die beiden Frauen schon seit dem Scheunenfest. Doch auf einer gemeinsamen Radtour rückt sein Glaube erstmals so richtig in den Fokus.

Ein Vaterunser wird zur ersten Probe

Das Trio hält vor einem Wegkreuz, wo der praktizierende Katholik zu einem Vaterunser ansetzt. Während Sandra mit Textsicherheit punktet, gerät Sarah dabei etwas ins Stocken.

Auf dem Hof in Oberfranken angekommen, führt Stefan die Kandidatinnen durch sein Haus. In jedem Raum hängen Kreuze, überall stehen Figuren von Jesus und Maria. Im Badezimmer hat er sogar einen kleinen Altar aufgebaut. Mitten unter den religiösen Devotionalien steht auch ein Foto seiner Mutter, die bei einem Unfall ums Leben kam – ein Schicksalsschlag, den Stefan detailliert schildert. Obwohl sich Sarah ebenso wie ihre Konkurrentin Sandra als religiös bezeichnet, wird ihr das alles «ein bisschen too much».

Kinderbett und Keuschheitsgelübde

In Stefans Schlafzimmer, seinem «Kloster-Kämmerchen», wartet der nächste Schock auf Sarah. Der 53-Jährige schläft noch immer in seinem alten Kinderbett, über dem ein riesiges Holzkreuz wacht. «Das ist für mich ausreichend», erklärt Stefan, der seit mittlerweile 20 Jahren Single ist. «Hier bin ich schön für mich alleine mit meinem Jesus, der über mich wacht, wenn ich schlafe.» Platz für zwei braucht Stefan ohnehin nicht, denn «vor der Ehe soll man sowieso nicht gemeinsam schlafen».

Während Sandra mit dem vorehelichen Zölibat offenbar kein Problem hat, reagiert Sarah irritiert. Ob das sein Ernst sei, will die 48-Jährige wissen. Als Stefan bejaht, kommt ihr der Verdacht, dass der Mitfünfziger womöglich noch nie intim mit einer Frau war. Schliesslich war er bislang nicht verheiratet. Ihr Verdacht bestätigt sich allerdings nicht. Der Bauer beteuert nämlich, dass er längst kein «Jungmann» mehr sei.

Für Schmunzeln bei einer Hausführung sorgt derweil auch Bio-Bauer Daniel (31). Als er seinen Auserwählten Annika (24) und Hannah (25) sein Zuhause zeigt, stossen diese statt auf Jesus-Figuren auf einen lebensgrossen Pappaufsteller von Daniel.

Auch andere Bauern sorgten schon für Gesprächsstoff

Es ist nicht das erste Mal, dass die aktuelle Staffel für Aufregung sorgt. So liess Kandidat Andreas (30) seine beiden Damen Chiara (24) und Johanna (26) erst anreisen, nur um ihnen dann zu eröffnen, dass ihre gemeinsame Reise «hier endet». Landwirt Hubertus (67) wiederum wollte offenbar nichts anbrennen lassen und lud gleich sechs Frauen ein. Gegenüber RTL hatte Hubertus im Vorfeld klargestellt, dass er «keinen ruhigen Lebensabend» verbringen möchte, «sondern diesen Abschnitt noch einmal mit Karacho erleben».