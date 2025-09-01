Während das Transferfenster in der Schweiz noch bis am 9. September geöffnet hat, ist es in den europäischen Top-Ligen seit Montagabend zu. Und wie üblich war am Deadline Day nochmal einiges los. Blick verschafft dir einen Überblick über die wichtigsten Deals.

Das sind die wichtigsten internationalen Transfers des Deadline Days

Mehrere Fussballspieler wechseln am letzten Tag der Transferperiode die Vereine

Höjlund zu Napoli, Antony zu Sevilla, Fernandez zu Leverkusen, Boniface zu Bremen

Napoli holt Rasmus Höjlund

Der italienische Meister Napoli verstärkt sich mit dem dänischen Stürmer Rasmus Hojlund. Der 22-Jährige wechselt von Manchester United vorerst leihweise nach Süditalien. Im nächsten Sommer besitzen die Neapolitaner eine Kaufoption in Höhe von rund 44 Millionen Euro.

Höjlund ist offiziell ein Neapel-Spieler. Foto: SSC NAPOLI via Getty Images

Auch Antony verlässt Manchester United

Der Brasilianer Antony wechselt für 25 Millionen Euro von Manchester United zu Betis Sevilla. Der 25-Jährige spielte bereits letzte Saison an der Seite von Ricardo Rodriguez leihweise für die Andalusier.

Antony war bereits letzte Saison bei Betis unter Vertrag. Foto: Getty Images

Xhaka-Ersatz für Leverkusen

Leverkusen übernimmt für 30 Millionen Euro den Argentinier Ezequiel Fernandez, der beim Bundesligisten die Rolle des zu Sunderland gewechselten Granit Xhaka übernehmen soll. Der 23-jährige Mittelfeldspieler stand zuvor beim saudischen Klub Al-Qadsiah unter Vertrag.

Ezequiel Fernandez soll der Xhaka-Ersatz bei Leverkusen werden. Foto: Getty Images

Boniface zu Bremen

Werder Bremen verpflichtet von Leverkusen den nigerianischen Angreifer Victor Boniface. Der 24-Jährige wechselt für ein Jahr auf Leihbasis. Eine Kaufoption besitzen die Norddeutschen nicht.

Wechsel innerhalb der Bundesliga: Viktor Boniface geht zu Bremen.

Kolo Muani neu bei Tottenham

Der französische Stürmer Randal Kolo Muani (26) soll gemäss Transfer Guru Fabrizio Romano vor einem leihbedingten Wechsel zu den Tottenham Hotspurs stehen. Der Wechsel beinhaltet die kommende Saison bis Sommer 2026 wobei Tottenham über keine Kaufoption verfügen, PSG aber trotzdem fünf Millionen Euro Leihgebühren zahlen muss.

Von Juve zu Tottenahm – nächste Leihe für Kolo Muani Foto: Getty Images

Openda nach Italien

Nachdem Juventus in diesem Transferfenster mit Jonathan David bereits einen neuen Stürmer verpflichtet hat, schlagen sie am Deadline Day erneut zu. Von RB Leipzig kommt der Belgier Lois Openda. Die Italiener übernehmen den 25-Jährigen zuerst für eine Saison leihweise, dann besitzen sie eine Kaufpflicht in Höhe von rund 40 Millionen Euro.

Lois Openda wagt den nächsten grossen Schritt seiner Karriere und schliesst sich Juventus Turin an. Foto: IMAGO/Newspix

Leipzig holt Openda-Nachfolger

Als Ersatz für Lois Openda verpflichtet RB Leipzig Stürmer-Talent Conrad Harder (20) von Sporting. Der Däne kam in der abgelaufenen Saison vor allem als Joker von Viktor Gyökeres zum Einsatz und schaffte es trotz limitierten Einsatzzeiten auf respektable 17 Torbeteiligungen. Als Ablöse fliessen rund 26 Millionen Euro nach Lissabon.

Gyökeres-Ersatz wechselt von Sporting zu Leipzig. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Isaks Liverpool-Drama kommt zu einem Ende

Es war ein wildes und langes Hin und Her zwischen Newcastle United und dem FC Liverpool. Nach Ankunft des deutschen Sturmtalent Nick Woltemade, lässt Newcastle seinen Superstar nun ziehen und somit ist der nächste Transfer-Hammer des Sommers perfekt. Für stolze 141 Millionen Franken egalisiert Isak-Liverpools-Wirtz-Transfer und schiesst die bereits galaktisch hohen Ausgaben der Reds noch weiter in die Höhe. Bei Liverpool wird Isak einen 6-Jahres-Vertrag unterschreiben.

Fertig Drama – Isak ist ein Red. Foto: keystone-sda.ch

Bayern holt Jackson doch noch

Nicolas Jackson (24) war bereits in München, als sein bevorstehender Transfer zu den Bayern abgeblasen wurde. Doch am letzten Tag der Transferphase gibts die Wende der Wende. Weil Chelsea Marc Guiu (19) von der Leihe zurückholt, erklären sie sich doch noch bereit, Jackson abzugeben. Der deutsche Rekordmeister überweist eine Summe von etwas über 15 Millionen Euro für die einjährige Leihe nach London. Im Anschluss besitzen die Münchner eine Kaufpflicht in Höhe von 65 Millionen.

Eigentlich war der Transfer geplatzt, doch jetzt geht Jackson doch noch zu den Bayern. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Sancho leihweise zu Aston Villa

Bereits zwei Mal spielte Jadon Sancho (25) für Borussia Dortmund. Und auch in diesem Sommer soll der BVB wieder Interesse am englischen Flügelspieler gehabt haben. Richtig konkret wurde es allerdings nie. So ist die Zukunft von Sancho erst am Deadline Day geklärt. Er wechselt für ein Jahr leihweise zu Aston Villa.