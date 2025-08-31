DE
FR
Abonnieren

Blick-Infos bestätigt
Nati-Star Rieder wechselt fix in die Bundesliga

Fabian Rieder verlässt Stade Rennes und wechselt in die Bundesliga zu Augsburg. Wie Blick weiss, steht die Vertragsunterzeichnung am Montag an.
Publiziert: vor 30 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Fabian Rieder steht laut Blick-Informationen vor der Rückkehr in die Bundesliga.
Foto: IMAGO/PRESSE SPORTS
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Foto Andri Bäggli.jpg
Alain Kunz und Andri Bäggli

Fabian Rieder (23) steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Obwohl es zum Saisonauftakt in der Ligue 1 bei Stade Rennes wieder bergauf ging für den Mittelfeldmotor, möchte der Nati-Kicker zurück nach Deutschland.

Dieser Wunsch wird ihm nun erfüllt. Laut Blick-Informationen steht für Rieder am Montag der Medizincheck bei Bundesligist Augsburg an – im Anschluss folgt dann gleich die Vertragsunterzeichnung. Allerdings steht er am Sonntag bei Rennes gegen Angers noch im Kader – nimmt aber nur auf der Bank Platz.

Die Fuggerstädter sind bereit, für den Solothurner Geld in die Hand zu nehmen. Zwischen 7 und 8 Millionen fliessen von Deutschland nach Frankreich – damit wird Rieder laut transfermarkt.de der drittteuerste Spieler, den Augsburg jemals gekauft hat.

Zu teuer für den HSV

Diese Ablöseforderungen sind zu gross für Aufsteiger HSV gewesen, der sich die Dienste von Rieder ebenfalls gerne gesichert hätte. Allerdings ist Augsburg sowieso in der Poleposition gewesen, denn die Süddeutschen bemühen sich schon seit Monaten um Rieder – allen voran Neo-Trainer Sandro Wagner (37) soll besonders heiss auf die Verstärkung aus der Schweiz sein. Nun geht der Deal auf die Zielgerade.

Vor seinem ersten Spiel für die Deutschen steht aber die Natipause an. Rieder steht für die WM-Quali-Spiele gegen den Kosovo und Slowenien im Aufgebot von Trainer Murat Yakin.

Ligue 1 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
3
5
9
2
OSC Lille
OSC Lille
3
7
7
3
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
4
6
4
RC Lens
RC Lens
3
2
6
5
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
2
2
6
6
Toulouse FC
Toulouse FC
3
0
6
7
Angers SCO
Angers SCO
1:1
3
0
4
8
FC Stade Rennes
FC Stade Rennes
1:1
3
-3
4
9
Olympique Marseille
Olympique Marseille
2
2
3
10
AS Monaco
AS Monaco
2
1
3
10
OGC Nizza
OGC Nizza
2
1
3
12
FC Nantes
FC Nantes
3
-1
3
13
AJ Auxerre
AJ Auxerre
3
-2
3
14
FC Lorient
FC Lorient
3
-3
3
15
Stade Brestois 29
Stade Brestois 29
3
-4
1
16
Le Havre AC
Le Havre AC
2
-3
0
17
Paris FC
Paris FC
2
-4
0
18
FC Metz
FC Metz
2
-4
0
Champions League
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Stade Rennes
Stade Rennes
Ligue 1
Ligue 1
Hamburger SV
Hamburger SV
FC Augsburg
FC Augsburg
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Stade Rennes
        Stade Rennes
        Ligue 1
        Ligue 1
        Hamburger SV
        Hamburger SV
        FC Augsburg
        FC Augsburg
        Bundesliga
        Bundesliga