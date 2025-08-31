Fabian Rieder verlässt Stade Rennes und wechselt in die Bundesliga zu Augsburg. Wie Blick weiss, steht die Vertragsunterzeichnung am Montag an.

1/7 Fabian Rieder steht laut Blick-Informationen vor der Rückkehr in die Bundesliga. Foto: IMAGO/PRESSE SPORTS

Fabian Rieder (23) steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Obwohl es zum Saisonauftakt in der Ligue 1 bei Stade Rennes wieder bergauf ging für den Mittelfeldmotor, möchte der Nati-Kicker zurück nach Deutschland.

Dieser Wunsch wird ihm nun erfüllt. Laut Blick-Informationen steht für Rieder am Montag der Medizincheck bei Bundesligist Augsburg an – im Anschluss folgt dann gleich die Vertragsunterzeichnung. Allerdings steht er am Sonntag bei Rennes gegen Angers noch im Kader – nimmt aber nur auf der Bank Platz.

Die Fuggerstädter sind bereit, für den Solothurner Geld in die Hand zu nehmen. Zwischen 7 und 8 Millionen fliessen von Deutschland nach Frankreich – damit wird Rieder laut transfermarkt.de der drittteuerste Spieler, den Augsburg jemals gekauft hat.

Zu teuer für den HSV

Diese Ablöseforderungen sind zu gross für Aufsteiger HSV gewesen, der sich die Dienste von Rieder ebenfalls gerne gesichert hätte. Allerdings ist Augsburg sowieso in der Poleposition gewesen, denn die Süddeutschen bemühen sich schon seit Monaten um Rieder – allen voran Neo-Trainer Sandro Wagner (37) soll besonders heiss auf die Verstärkung aus der Schweiz sein. Nun geht der Deal auf die Zielgerade.

Vor seinem ersten Spiel für die Deutschen steht aber die Natipause an. Rieder steht für die WM-Quali-Spiele gegen den Kosovo und Slowenien im Aufgebot von Trainer Murat Yakin.