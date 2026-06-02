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Aber Davies fehlt weiterhin
Schweizer WM-Gegner Kanada holt sich Selbstvertrauen

WM-Gastgeber und Nati-Gruppengegner Kanada startet mit einem Testspiel-Sieg gegen Usbekistan in die letzte Phase der WM-Vorbereitung. Auf seinen grossen Star muss Nationaltrainer Jesse Marsch aber weiter verzichten.
Publiziert: 07:57 Uhr
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Aktualisiert: 08:01 Uhr
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WM-Gastgeber Kanada um 2:0-Torschütze Jayden Nelson feiert gegen Usbekistan einen ungefährdeten Testspiel-Sieg.
Foto: keystone-sda.ch
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Im strömenden Regen von Edmonton feiert WM-Gastgeber Kanada, das am 24. Juni im letzten Gruppenspiel auf die Schweiz treffen wird, einen glanzlosen, aber verdienten Sieg. Gegen Usbekistan, ebenfalls ein WM-Teilnehmer, steht am Ende ein 2:0 auf der Anzeigetafel.

Zum Mann des Spiels wird Tani Oluwaseyi: Der Stürmer von Villarreal bereitet beide kanadischen Tore vor. Nach seiner Einwechslung zur Pause lanciert er mit einem gut getimten Zuspiel erst 1:0-Torschütze Jonathan Osorio (58.), dann setzt er in der Nachspielzeit auch noch Jayden Nelson in Szene. Dieser muss im Anschluss nur noch zum 2:0-Endstand einschieben.

Damit feiert Kanada im zweitletzten Testspiel vor der WM ein Erfolgserlebnis – und dies ohne seinen grossen Star: Bayerns Alphonso Davies schlägt sich nach wie vor mit muskulären Problemen herum und dürfte zumindest den kanadischen WM-Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina am 12. Juni verpassen.

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