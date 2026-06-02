WM-Gastgeber und Nati-Gruppengegner Kanada startet mit einem Testspiel-Sieg gegen Usbekistan in die letzte Phase der WM-Vorbereitung. Auf seinen grossen Star muss Nationaltrainer Jesse Marsch aber weiter verzichten.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Im strömenden Regen von Edmonton feiert WM-Gastgeber Kanada, das am 24. Juni im letzten Gruppenspiel auf die Schweiz treffen wird, einen glanzlosen, aber verdienten Sieg. Gegen Usbekistan, ebenfalls ein WM-Teilnehmer, steht am Ende ein 2:0 auf der Anzeigetafel.

Zum Mann des Spiels wird Tani Oluwaseyi: Der Stürmer von Villarreal bereitet beide kanadischen Tore vor. Nach seiner Einwechslung zur Pause lanciert er mit einem gut getimten Zuspiel erst 1:0-Torschütze Jonathan Osorio (58.), dann setzt er in der Nachspielzeit auch noch Jayden Nelson in Szene. Dieser muss im Anschluss nur noch zum 2:0-Endstand einschieben.

Damit feiert Kanada im zweitletzten Testspiel vor der WM ein Erfolgserlebnis – und dies ohne seinen grossen Star: Bayerns Alphonso Davies schlägt sich nach wie vor mit muskulären Problemen herum und dürfte zumindest den kanadischen WM-Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina am 12. Juni verpassen.