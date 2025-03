Im amerikanischen Fussball steht eine Revolution an: Ab 2027/28 führt die United Soccer League (USL) ein Auf- und Abstiegssystem nach europäischem Vorbild ein.

Joël Hahn Redaktor Sport

Es sind bahnbrechende Neuigkeiten, die uns aus Amerika erreichen. Die amerikanische United Soccer League (USL) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass es zur Saison 2027/28 Veränderungen geben wird. Laut einer Mitteilung der Liga sollen nach dem Vorbild europäischer Top-Ligen wie der Premier League, La Liga oder Bundesliga klassische Auf- und Abstiegsrunden eingeführt werden.

Die USL Championship gilt vor allem für junge Spieler als Sprungbrett in die grössere MLS, die höchste amerikanische Liga. Sie ist finanziell schwächer aufgestellt und geniesst weniger Prestige als ihr grosser Bruder, die Major League Soccer. Das könnte sich nun ändern. Während in der MLS kein Abstieg möglich ist, wird dies in der USL bald der Fall sein.

WM 2026 als Antreiber

«Auf- und Abstieg werden die Wettbewerbslandschaft des amerikanischen Fussballs verändern», erklärt Paul McDonough, Präsident und Chief Soccer Officer der USL. Ein Antrieb für die Änderung sind die in den USA anstehenden Grossanlässe wie die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. «Durch diese Grossanlässe haben wir die einmalige Chance, auf diesem Schwung aufzubauen und eine nachhaltige Zukunft für den Sport in den USA zu schaffen.»

Der Ligaboss erhofft sich, dadurch eine höhere Intensität und mehr Spanung zu generieren, was die Fans dann vermehrt ins Stadion locken würde. «Diese Veränderung stellt den Status quo in Frage und bringt ein Mass an Neugier und Relevanz mit sich, das den Fussball im ganzen Land aufwerten kann», führte er weiter aus.

Über die genauen Massnahmen, wie der Auf- und Abstieg über die Ligen eingeführt wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden. Auch was diese Fussballrevolution für das System der Major League Soccer bedeutet, muss sich erst noch zeigen.