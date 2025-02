Messis Achterbahn der Gefühle gegen New York City Zuerst Freistoss-Demütigung, dann Traum-Assist

Lionel Messi erlebt gegen New York City ein Wechselbad der Gefühle. Der Argentinier bereitet die Führung vor. In Unterzahl gerät Inter Miami dann in Rückstand. Und schliesslich richtets der Zauberfuss doch noch.

Publiziert: 11:52 Uhr | Aktualisiert: 11:53 Uhr