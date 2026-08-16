Harter Schlag für Ex-FCL-Keeper: Nach einem Patzer im Auftaktspiel muss Pascal Loretz bei Hannover 96 auf die Bank. Trainer Titz gibt gegen Wolfsburg überraschend dem bisher unerfahrenen Leo Weinkauf den Vorzug im Tor.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Da macht einer früh ein Fass auf! Hannover-Trainer Christian Titz (55) setzt seinen neuen Schweizer Goalie im zweiten Saisonspiel bereits auf die Bank. Beim Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen Wolfsburg steht statt Pascal Loretz (23) der langjährige H96-Ersatzkeeper Leo Weinkauf (30) im Tor der Hannoveraner.

Eine faustdicke Überraschung. Zwar sah Loretz beim Debüt in Cottbus (1:3) mit einem Patzer und einem verursachten Penalty nicht glücklich aus. Doch danach gabs für den Mann, der im Sommer für 1,1 Mio. Euro von Luzern zu Hannover gegangen war, eine Startelfgarantie vom Coach. «Ich weiss, dass es für ein Debüt maximal unglücklich war», sagte Trainer Titz nach dem Saisonauftakt. «Aber Pascal ist ein Spielertyp, der eine gute Stärke und eine sehr gute Klarheit hat. Da werden wir, glaube ich, gar nicht viele Worte an ihn wenden müssen. Er wird über die Tage im Training wieder zur Normalität finden und dann wird er am Wochenende wieder gut spielen.»

Loretz braucht noch Zeit, sagt Trainer Titz

Ein paar Tage später ist alles anders: Weinkauf, im Sommer bereits verabschiedet, ehe sein Vertrag doch noch verlängert wurde, kommt zu seinem ersten Einsatz in der 2. Bundesliga überhaupt.

«Es ist eine Entscheidung für Leo», so Titz nun vor dem Wolfsburg-Spiel. «Wir treffen heute auf einen Gegner, bei dem wir wissen, dass wir die Tiefe bespielen können. Leo ist mit seinem Fuss und auch bei der Strafraumbeherrschung für die heutige Partie der richtige Torwart. Pascal haben wir geholt, weil er ein wirklich guter Torwart ist. Das ist unser Spieler für die Zukunft. Aber er wird noch ein bisschen Zeit benötigen, um sich zu 100 Prozent an unser Spiel mit allen Facetten zu adaptieren.»

Eine veritable 180-Grad-Wende vom Coach. Ob sich Loretz seinen Start beim neuen Klub so vorgestellt hat? Ganz sicher nicht. Aufs Ergebnis des Niedersachsen-Derbys hat der Goalie-Wechsel übrigens keinen Einfluss: Hannover verliert durch ein Penalty-Gegentor kurz vor Schluss 0:1, Loretz-Ersatz Weinkauf kann beim Treffer von Reese nichts ausrichten.

Besio ebenfalls Ersatz, Elvedi spielt durch

Ebenfalls nur auf der Bank sitzt Alessio Besio. Der Bruder von St. Gallens Diego Besio, kommt beim Sieg der Wolfsburger zu keinem Einsatz. Vergangene Woche gegen Kaiserslautern gab es immerhin noch 22 Einsatzminuten für den Rechtsaussen.

Anders sieht das bei Jan Elvedi aus. Der Verteidiger spielte im hitzigen Derby zwischen Kaiserslautern und dem KSC durch. Einen Sieger gab es nicht, das Spiel endete 0:0. Gar als Verlierer vom Feld gingen Ex-FCB-Kicker Junior Zé und Aaron Keller. Zé wurde bei Braunschweig für die Schlussviertelstunde gegen Bochum eingewechselt, konnte die 0:1-Niederlage aber nicht mehr verhindern. Gleich ist es Keller im Franken-Derby ergangen. Der Linksaussen wurde von Fürth-Trainer Heiko Vogel beim Stand von 3:2 für Nürnberg in der 66. Minute eingewechselt, am Ende kassierte Fürth aber noch ein weiteres Tor und ging als Verlierer vom Feld.

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