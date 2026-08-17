DE
FR
Abonnieren

Nach Patzer im Auftaktspiel
Harter Schlag für Ex-FCL-Keeper Loretz in Hannover

Nach einem Patzer im Auftaktspiel muss Pascal Loretz bei Hannover 96 auf die Bank. Trainer Titz gibt gegen Wolfsburg überraschend dem bisher unerfahrenen Leo Weinkauf den Vorzug im Tor.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Kommentieren
1/5
Unglückliches Debüt: Pascal Loretz verursachte vor Wochenfrist gegen Cottbus einen Penalty.
Foto: imago/Steffen Beyer
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Da macht einer früh ein Fass auf! Hannover-Trainer Christian Titz (55) setzt seinen neuen Schweizer Goalie im zweiten Saisonspiel bereits auf die Bank. Beim Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen Wolfsburg steht statt Pascal Loretz (23) der langjährige H96-Ersatzkeeper Leo Weinkauf (30) im Tor der Hannoveraner. 

Eine faustdicke Überraschung. Zwar sah Loretz beim Debüt in Cottbus (1:3) mit einem Patzer und einem verursachten Penalty nicht glücklich aus. Doch danach gabs für den Mann, der im Sommer für 1,1 Mio. Euro von Luzern zu Hannover gegangen war, eine Startelfgarantie vom Coach. «Ich weiss, dass es für ein Debüt maximal unglücklich war», sagte Trainer Titz nach dem Saisonauftakt. «Aber Pascal ist ein Spielertyp, der eine gute Stärke und eine sehr gute Klarheit hat. Da werden wir, glaube ich, gar nicht viele Worte an ihn wenden müssen. Er wird über die Tage im Training wieder zur Normalität finden und dann wird er am Wochenende wieder gut spielen.»

Loretz braucht noch Zeit, sagt Trainer Titz

Ein paar Tage später ist alles anders: Weinkauf, im Sommer bereits verabschiedet, ehe sein Vertrag doch noch verlängert wurde, kommt zu seinem ersten Einsatz in der 2. Bundesliga überhaupt.

Mehr zum Thema
Ex-FCL-Goalie Loretz verteilt bei Debüt Geschenk
Bittere Pleite für Hannover
Ex-FCL-Goalie Loretz verteilt bei Debüt Geschenk
Zwei Schweizer wollen aufsteigen – zwei im Abstiegskampf
Auftakt in 2. Bundesliga
Zwei Schweizer wollen aufsteigen – zwei im Abstiegskampf

«Es ist eine Entscheidung für Leo», so Titz nun vor dem Wolfsburg-Spiel. «Wir treffen heute auf einen Gegner, bei dem wir wissen, dass wir die Tiefe bespielen können. Leo ist mit seinem Fuss und auch bei der Strafraumbeherrschung für die heutige Partie der richtige Torwart. Pascal haben wir geholt, weil er ein wirklich guter Torwart ist. Das ist unser Spieler für die Zukunft. Aber er wird noch ein bisschen Zeit benötigen, um sich zu 100 Prozent an unser Spiel mit allen Facetten zu adaptieren.»

Eine veritable 180-Grad-Wende vom Coach. Ob sich Loretz seinen Start beim neuen Klub so vorgestellt hat? Ganz sicher nicht. Aufs Ergebnis des Niedersachsen-Derbys hat der Goalie-Wechsel übrigens keinen Einfluss: Hannover verliert durch ein Penalty-Gegentor kurz vor Schluss 0:1, Loretz-Ersatz Weinkauf kann beim Treffer von Reese nichts ausrichten. 

Besio ebenfalls Ersatz, Elvedi spielt durch

Ebenfalls nur auf der Bank sitzt Alessio Besio. Der Bruder von St. Gallens Diego Besio kommt beim Sieg der Wolfsburger zu keinem Einsatz. Vergangene Woche gegen Kaiserslautern gab es immerhin noch 22 Einsatzminuten für den Rechtsaussen.

Anders sieht das bei Jan Elvedi aus. Der Verteidiger spielte im hitzigen Derby zwischen Kaiserslautern und dem KSC durch. Einen Sieger gab es nicht, das Spiel endete 0:0. Gar als Verlierer vom Feld gingen Ex-FCB-Kicker Junior Zé und Aaron Keller. Zé wurde bei Braunschweig für die Schlussviertelstunde gegen Bochum eingewechselt, konnte die 0:1-Niederlage aber nicht mehr verhindern. Gleich ist es Keller im Franken-Derby ergangen. Der Linksaussen wurde von Fürth-Trainer Heiko Vogel beim Stand von 3:2 für Nürnberg in der 66. Minute eingewechselt, am Ende kassierte Fürth aber noch ein weiteres Tor und ging als Verlierer vom Feld.

2. Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
2
5
6
2
Hertha BSC
Hertha BSC
2
4
6
3
Karlsruher SC
Karlsruher SC
2
1
4
4
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
2
1
4
5
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
2
4
3
6
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
2
2
3
7
VfL Bochum
VfL Bochum
2
0
3
8
Energie Cottbus
Energie Cottbus
2
-1
3
9
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
2
-2
3
10
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
2
-2
3
11
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
2
-2
3
12
Holstein Kiel
Holstein Kiel
2
0
2
13
FC St. Pauli
FC St. Pauli
2
0
2
14
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
2
0
2
15
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
2
-1
1
16
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
2
-2
1
17
Hannover 96
Hannover 96
2
-3
0
18
VfL 1899 Osnabrück
VfL 1899 Osnabrück
2
-4
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen