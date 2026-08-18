DE
FR
Abonnieren

Interesse aus England
Klubs waren sich einig – platzt Embolos Wechsel in die USA?

Wechselt Breel Embolo doch nicht in die USA? Statt mit Atlanta United wird der Nati-Stürmer jetzt mit der Premier League in Verbindung gebracht.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/4
Wechselt Breel Embolo nach England statt in die USA?
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Trendwende bei Breel Embolo (29)? Der Nati-Stürmer stand kurz vor einem Wechsel zu Atlanta United in die MLS, hat sich nun aber laut «L'Équipe» vorerst gegen einen Wechsel in die USA entschieden. Sein aktueller Arbeitgeber Rennes soll sich mit Atlanta über einen Transfer für 17 Millionen Euro einig gewesen sein, doch Embolo habe ein Vertragsangebot abgelehnt.

Die französische Zeitung geht aber trotzdem nicht von einem Verbleib in der Ligue 1 aus. Embolo verhandle nun mit Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town, das bereit sei, die Ablösesumme zu stemmen. 

«Obwohl Atlanta United die Hoffnung auf eine Verpflichtung des ehemaligen Monaco-Spielers noch nicht ganz aufgegeben hat, scheint Ipswich Town nun die Nase vorn zu haben», schreibt «L'Équipe». 

Embolo wechselte letzten Sommer für rund 13 Millionen Euro von Monaco in die Bretagne und kam in 34 Spielen für Rennes auf zehn Tore und drei Assists. 

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Ligue 1
Ligue 1
AS Monaco
AS Monaco
Ipswich Town
Ipswich Town
Premier League
Premier League
Stade Rennes
Stade Rennes
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        Ligue 1
        Ligue 1
        AS Monaco
        AS Monaco
        Ipswich Town
        Ipswich Town
        Premier League
        Premier League
        Stade Rennes
        Stade Rennes