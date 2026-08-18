Interesse aus England

Wechselt Breel Embolo doch nicht in die USA? Statt mit Atlanta United wird der Nati-Stürmer jetzt mit der Premier League in Verbindung gebracht.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Trendwende bei Breel Embolo (29)? Der Nati-Stürmer stand kurz vor einem Wechsel zu Atlanta United in die MLS, hat sich nun aber laut «L'Équipe» vorerst gegen einen Wechsel in die USA entschieden. Sein aktueller Arbeitgeber Rennes soll sich mit Atlanta über einen Transfer für 17 Millionen Euro einig gewesen sein, doch Embolo habe ein Vertragsangebot abgelehnt.

Die französische Zeitung geht aber trotzdem nicht von einem Verbleib in der Ligue 1 aus. Embolo verhandle nun mit Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town, das bereit sei, die Ablösesumme zu stemmen.

«Obwohl Atlanta United die Hoffnung auf eine Verpflichtung des ehemaligen Monaco-Spielers noch nicht ganz aufgegeben hat, scheint Ipswich Town nun die Nase vorn zu haben», schreibt «L'Équipe».

Embolo wechselte letzten Sommer für rund 13 Millionen Euro von Monaco in die Bretagne und kam in 34 Spielen für Rennes auf zehn Tore und drei Assists.

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