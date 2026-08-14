Breel Embolo (29) zieht es offenbar in die USA. Atlanta United steht kurz vor einem Transfer des Nati-Stars. Der MLS-Klub will 15 Millionen Euro an Stade Rennes überweisen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Breel Embolo steht vor Wechsel von Rennes zu Atlanta United

Der MLS-Klub zahlt 15 Millionen Euro für den Nati-Stürmer

Embolo soll bei den Amerikanern die Offensive beleben

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Breel Embolos (29) Abgang aus Rennes wird immer konkreter. Wie das US-Sportmagazin «The Athletic» berichtet, steht Atlanta United kurz vor dem Vertragsabschluss mit dem Nati-Stürmer.

Der MLS-Klub soll rund 15 Millionen Euro bezahlen, um sich die Dienste des WM-Fahrers zu sichern, dessen Vertrag beim Ligue-1-Klub noch bis Sommer 2029 läuft. Bei Atlanta wäre Embolo der zweitteuerste Zugang der Vereinsgeschichte, direkt hinter Ex-FCSG-Knipser Emmanuel Latte Lath (21,25 Millionen Euro), der Atlanta kürzlich Richtung Union Berlin und Thun-Meistertrainer Mauro Lustrinelli verliess.

Auch Premier-League-Aufsteiger interessiert

Embolo wechselte erst vor einem Jahr für 13 Millionen Euro von der AS Monaco zu Stade Rennes. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Angreifer 34 Spiele für Rennes, erzielte dabei zehn Tore und legte drei weitere vor. Am 30. Spieltag führte der ehemalige FCB-Junior seine Farben gegen Racing Strasbourg sogar als Captain auf den Platz und steuerte dabei ein Tor zum 3:0-Sieg bei.

Mit seinen Leistungen zog Embolo auch das Interesse aus der Premier League auf sich. So hatte Aufsteiger Hull City seine Fühler nach dem 29-Jährigen ausgestreckt. Nun soll es für Embolo aber nach Übersee gehen, um bei Atlanta die Offensive zu beleben. Der MLS-Klub aus Georgia steckt in der laufenden Saison derzeit in einer schwierigen Phase und belegt nach 18 Spielen in der Eastern Conference mit mageren 12 Punkten den letzten Platz.

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