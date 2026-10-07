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Übergriff nach Länderspiel
Ex-Real-Spieler wird bei Fotowunsch von Fan geküsst

Rund sechs Jahre lang spielte Mariano Diaz bei Real Madrid. Im Gegensatz zum Verein, ist er in der dominikanischen Nati der grosse Star. Das sorgt für viel Fan-Andrang. Bei einem Fotowunsch überschreitet ein Fan jedoch eine Grenze.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Damian SeilerVideo-Redaktor Sport
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Fussball aktuell
In diesem Artikel erwähnt
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Real Madrid
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