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Dreimal so viel wie erlaubt
Betrunkener Fussballer baut Autounfall und flüchtet

Für Almeria-Profi Alex Sola endet eine Partynacht mit einem heftigen Crash. Der 27-Jährige soll mit 1,52 Promille drei parkierte Autos gerammt und danach zu Fuss die Flucht ergriffen haben. Kurz darauf wird er von der Polizei geschnappt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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