Wie der FC Basel am Montagabend verkündet, übernimmt Danique Stein das Traineramt bei der Frauenmannschaft. Für die ehemalige Nati-Spielerin ist es eine Rückkehr zum Verein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Danique Stein kehrt als Cheftrainerin der FCB-Frauen zurück, Vertrag bis 2029

Sie war bereits 2021/2022 Trainerin und spielte 106 Partien für Basel

2014 gewann sie den Schweizer Cup, bestritt 22 Länderspiele für die Schweiz

Davide Malinconico Redaktor Sport

Danique Stein (35) übernimmt wieder das Ruder bei den FCB-Frauen und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2029. Bereits in der Saison 2021/2022 stand sie an der Seitenlinie des Teams, trat damals jedoch nach der Spielzeit aus persönlichen Gründen zurück.

Auch als Spielerin prägte sie den Verein jahrelang: Zwischen 2011 und 2017 absolvierte sie insgesamt 106 Partien für die Bebbi und feierte 2014 den Gewinn des Schweizer Cups. Nach ihrer aktiven Karriere schlug die 22-fache Schweizer Nationalspielerin die Trainer- und Funktionärslaufbahn ein. Sie war seither in verschiedenen Rollen für den FCB-Nachwuchs sowie die Stiftung Nachwuchs-Campus Basel tätig – zuletzt dort auch als Mitglied der Geschäftsleitung.

Stein ist dem Verein somit seit Jahren in unterschiedlichsten Funktionen tief verbunden. Das betont auch VR-Präsident David Degen: «Danique kennt den FCB und den Schweizer Frauenfussball bestens und hat während ihrer bisherigen Tätigkeiten für Rotblau hervorragende Arbeit geleistet. Deshalb ist es ein grosser Gewinn, eine so stark verankerte und namhafte Persönlichkeit als Cheftrainerin zurück beim Klub zu wissen.»

Auch Stein brennt bereits auf ihre neue Aufgabe: «Der FC Basel ist für mich weit mehr als nur ein Klub. Ich durfte hier als Spielerin, Trainerin und in anderen Funktionen viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Deshalb freue ich mich sehr über die Möglichkeit, erneut Verantwortung für die FCB-Frauen zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Team und dem Staff möchte ich die ambitionierten Ziele des Clubs weiterverfolgen und den Frauenfussball in der Region stärken.»