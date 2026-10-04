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GC muss Leaderthron schon wieder räumen
Servette stürmt in St. Gallen zurück an die Tabellenspitze

Meister Servette erledigt gegen St. Gallen seine Pflicht und erobert die Tabellenspitze der Women's Super League zurück.
Publiziert: 19:17 Uhr
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Servette schlägt St. Gallen mit 3:0. (Archivbild)
Foto: Salvatore di Nolfi
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Am Freitag stürmten die entfesselten GC-Frauen im Zürcher Derby mit einem 4:1-Sieg an die Tabellenspitze. Nach Servettes 3:0 beim FC St. Gallen müssen die Hoppers den Platz an der Sonne aber wieder den amtierenden Meisterinnen aus Genf abtreten.

Bis die Favoritinnen in der Ostschweiz erstmals treffen dauert es bis zu Bénédicte Simons Tor in der 69. Minute. In der Schlussphase machen Paola Hernandez (81.) und ein Eigentor von Sandra Klug den Deckel drauf.

Während die Genferinnen in der Champions League zweimal chancenlos untergingen, sind sie in der heimischen Liga weiter das Mass aller Dinge.

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Axa Women’s Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC Chenois
Servette FC Chenois
8
10
19
2
Grasshopper Zürich
Grasshopper Zürich
8
15
17
3
FC Zürich
FC Zürich
8
11
15
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
4
15
5
FC Basel
FC Basel
8
2
12
6
FC Luzern
FC Luzern
8
2
11
7
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
8
-2
8
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
8
-5
8
9
FC St. Gallen 1879
FC St. Gallen 1879
8
-14
4
10
FC Aarau
FC Aarau
8
-23
1
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