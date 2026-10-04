Meister Servette erledigt gegen St. Gallen seine Pflicht und erobert die Tabellenspitze der Women's Super League zurück.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Am Freitag stürmten die entfesselten GC-Frauen im Zürcher Derby mit einem 4:1-Sieg an die Tabellenspitze. Nach Servettes 3:0 beim FC St. Gallen müssen die Hoppers den Platz an der Sonne aber wieder den amtierenden Meisterinnen aus Genf abtreten.

Bis die Favoritinnen in der Ostschweiz erstmals treffen dauert es bis zu Bénédicte Simons Tor in der 69. Minute. In der Schlussphase machen Paola Hernandez (81.) und ein Eigentor von Sandra Klug den Deckel drauf.

Während die Genferinnen in der Champions League zweimal chancenlos untergingen, sind sie in der heimischen Liga weiter das Mass aller Dinge.

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