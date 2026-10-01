Servette taucht auch im zweiten Champions-League-Spiel

Nach der 0:8-Packung zum Auftakt gegen Olympique Lyon wollte sich Servette Chênois in der Champions League rehabilitieren. Da käme HB Köge eigentlich gelegen, denn die Däninnen sind der schwächste Gegner in der Ligaphase. Doch die Reise nach Dänemark geht für die Westschweizerinnen nach hinten los. Bereits zur Pause liegt man mit 0:3 zurück. Nach dem Seitenwechsel bringt Nati-Verteidigerin Balleste mit ihrem Tor die Genfer Hoffnungen zurück. Als Reaktion auf den Treffer werden die Schweizermeisterinnen besser, schaffen die Wende aber nicht mehr, am Ende resultiert eine 1:5-Pleite. Damit stehen die Genferinnen nach zwei Spielen bei null Punkten.
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