Die Frauen des FC Basel können weiterhin nicht gewinnen. Gegen Aufsteiger Yverdon setzt es eine 2:3-Pleite ab. YB und Rapperswil-Jona gewinnen ihre Spiele am Samstagabend.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die FCB-Frauen bleiben im vierten Ligaspiel in Serie sieglos. Nach drei Unentschieden kassieren die Baslerinnen bei Aufsteiger Yverdon eine 2:3-Niederlage. Einzig im Cup gegen Nati-B-Klub Lugano gabs am Sonntag einen 8:0-Erfolg.

Die Waadtländerinnen gehen schon in der 8. Minute durch Inès Khiri in Führung. Direkt nach der Pause doppeln Maeva Sogan (46.) und Chloé Le Franc (53.) nach. Die Basler Aufholjagd mit Toren in der 82. und 93. Minute (Nati-Spielerin Coumba Sow per Penalty und Lea Eisenring) kommt zu spät.

YB feiert derweil gegen Luzern den dritten Sieg in Folge. Josephine Bonsu trifft in der 39. Minute zum 1:0. Leonie Köster kontert in der 71. Minute den Luzerner Ausgleich durch Romy Baraniak (68.) postwendend zum 2:1-Endstand.

Rapperswil-Jona legt zu Hause gegen Aarau los wie die Feuerwehr: Schon in der 34. Minute trifft Cecilia Way zum 4:0. Zuvor treffen zweimal Leyla McFarland und Zdravka Parapunova (20.). Die Aarauerinnen kommen nach der Pause durch einen Doppelpack von Vanesa Hoti (51. und 57.) nochmals ran. Das 5:2 durch Leyla McFarland in der Nachspielzeit setzt der Aufholjagd aber ein Ende.