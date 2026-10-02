Blitzstart bringt GC an die Tabellenspitze

Klarer 4:1-Sieg im Zürcher Derby: Die GC-Frauen übernehmen vorerst die Tabellenführung. Die neue FCZ-Cheftrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss die Pleite von der Tribüne aus mitansehen.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Was für ein Blitzstart der GC-Frauen im Zürcher Derby! Nach 13 Minuten steht es bereits 3:0. Am Ende gewinnt GC 4:1 und übernimmt – zumindest bis am Sonntag – die Tabellenspitze.

Die Tor-Party im Letzigrund eröffnet Kayla McKenna, die nach einem Abpraller von Riana Gmür abstaubt, Ella Ljustina erhöht nach einer schönen Ballstafette und Marta Cazalla trifft per Penalty zum 3:0. Noch vor der Pause schnürt McKenna ihren Doppelpack zum 4:0.

Neue Chefin schaut zu

Bitter für den FCZ: Die neue Trainerin Martina Voss-Tecklenburg (58) muss das Debakel noch von der Tribüne aus mitansehen. Ihren ersten Einsatz an der Seitenlinie wird sie nach dem Derby haben.

Auch nach der Halbzeit bleibt GC spielbestimmend. Weil die FCZ-Frauen aber besser ins Spiel finden, fällt lange kein weiteres Tor. Zehn Minuten vor Schluss gelingt dem FCZ noch der Ehrentreffer zum 4:1. Janina Egli setzt mit einem sehenswerten Treffer den Schlusspunkt.

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