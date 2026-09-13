Wieder nur Remis für den FCZ

Meister Servette ist wieder Leader der Women's Super League. Die Genferinnen profitieren vom neuerlichen Remis des FCZ, der gegen den FC Basel nur zu einem 1:1 kommt.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Führungswechsel in der Women's Super League: Nach dem neuerlichen Remis des FC Zürich gegen Basel (1:1) zieht Meister Servette an den Zürcherinnen vorbei und liegt neu an der Tabellenspitze. Die Genferinnen gewannen am Samstag bei Rapperswil-Jona nach einem zwischenzeitlichen Rückstand 2:1.

Der bisherige Überraschungsleader Zürich kommt nach dem 1:1 am Mittwoch gegen YB auch gegen Basel nicht über ein Unentschieden hinaus. Das Team von Interimstrainer Alessandro Mangiarratti gerät nach einer halben Stunde in Rückstand, als Alice Berti von einem Ballverlust von Waslima Mohammed am eigenen Sechzehner profitiert.

Nina Kajzba gleicht gut zehn Minuten vor Schluss für das Heimteam aus und bewahrt die Zürcherinnen damit vor der ersten Saisonniederlage. Die Partie fand im Letzigrund im Anschluss an das Männerspiel zwischen dem FCZ und Vaduz (2:1) statt, wobei das Ticket für beide Spiele gültig war.

Das bisherige Überraschungsteam Luzern, das in der letzten Saison noch in die Abstiegsrunde musste, holt auch bei GC einen Punkt (0:0). Immer besser in Fahrt kommt YB. Der Meister von 2025 und diesjährige Playoff-Finalist schlägt im Rahmen des 2. Berner Frauenfussballtags auf dem Sportplatz Spitalacker im Breitenrain-Quartier St. Gallen mit 4:1. Ramona Bachmann, die in der Schlussphase die Captainbinde trägt, bereitet das 4:1 vor. Die Deutsche Josephine Bonsu glänzt als Doppeltorschützin.

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