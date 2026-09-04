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Titelverteidiger und Rekordsieger
Hammer-Los für die Servette-Frauen in der Champions League

Die Servette-Frauen qualifizieren sich erstmals für die Champions-League-Ligaphase. Auf dem Weg warten Hochkaräter wie Barcelona, Lyon und weitere Topteams auf die Schweizer Meisterinnen.
Publiziert: vor 52 Minuten
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Aktualisiert: vor 41 Minuten
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Die Servette-Frauen kennen ihre Gegnerinnen in der Champions League.
Foto: Freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Servette-Frauen qualifizieren sich mit 5:3 für Champions-League-Ligaphase
  • Genferinnen treffen auf Titelverteidigerinnen Barcelona und Rekordsiegerinnen Lyon
  • Ligaphase startet am 22. September, endet am 16. Dezember
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Servette-Frauen qualifizieren sich am Mittwoch dank des 3:0-Heimsiegs in der dritten Quali-Runde gegen Sparta Prag mit einem Gesamtskore von 5:3 für die Ligaphase der Women's Champions League. Die Schweizer Double-Siegerinnen stehen erstmals in der Ligaphase der europäischen Königsklasse, die mit 18 Teams ausgetragen wird.

Seit Freitagmittag kennt Servette seine sechs Gegnerinnen – das Los hat es dabei in sich. Denn die Genferinnen treffen mit Barcelona auswärts auf die aktuellen Titelverteidigerinnen. Bei den Katalaninnen steht mit der Schweizer Nati-Stürmerin Sydney Schertenleib (19) ein bekanntes Gesicht unter Vertrag.

Es geht nach Italien und Dänemark

Zu Hause duellieren sich die Schweizer Meisterinnen ausserdem gegen Olympique Lyonnais. Die Französinnen sind mit acht Titeln die Rekordsiegerinnen in der Champions League und standen in der vergangenen Saison im Final (0:4-Niederlage gegen Barça).

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Daneben spielt Servette im heimischen Stade de Genève gegen die belgischen Meisterinnen von Leuven und die französischen Vizemeisterinnen des Paris FC. Auswärts warten neben Barcelona noch zwei weitere Meistermannschaften auf das Team von Christian Toro (34): Roma aus Italien und HB Koge aus Dänemark.

Der erste Spieltag der Ligaphase beginnt am 22./23. September, die letzte Partie wird am 16. Dezember ausgetragen. Die definitiven Spielpläne wird die Uefa am Samstag veröffentlichen.

Axa Women’s Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Zürich
FC Zürich
3
12
9
2
Grasshopper Zürich
Grasshopper Zürich
3
11
9
3
Servette FC Chenois
Servette FC Chenois
3
3
6
4
FC Basel
FC Basel
3
2
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
-1
4
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
3
-3
4
7
FC Luzern
FC Luzern
3
0
3
8
FC St. Gallen 1879
FC St. Gallen 1879
3
-4
3
9
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
3
-5
0
10
FC Aarau
FC Aarau
3
-15
0
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