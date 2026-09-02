Die Polin Magdalena Sobal und die Italienerin Gloria Marinelli erzielen beim 3:0-Sieg im Qualifikationsrückspiel die Tore der Genferinnen gegen Sparta Prag.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Ab sofort darf bei Servette, dem Schweizer Double-Gewinner 2026, gross geträumt werden. Ein Duell mit den Titelverteidigerinnen aus Barcelona? Oder kommts zum Kräftemessen mit den englischen Meisterinnen von Manchester City? Die Auslosung der Ligaphase der Women's Champions League am Freitag wird Klarheit schaffen.

Erstmals seit 2022 (FC Zürich) ist die Schweiz wieder im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb vertreten, wenn es richtig zur Sache geht. Möglich macht es ein 3:0-Sieg der Genferinnen im Rückspiel in der letzten Qualifikationsrunde gegen Sparta Prag.

Magdalena Sobal korrigiert in der 20. Minute die Ein-Tore-Hypothek aus dem Hinspiel in Tschechien (2:3) und ist dann auch noch ganz zum Schluss im Stade de Genève für den Endstand verantwortlich (92.). Dazwischen stellt Gloria Marinelli in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zwischenzeitlich auf 2:0.