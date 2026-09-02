Luzern verpflichtet Bundesliga-Verteidigerin

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC Luzern holt Katja Orschmann (28) vom Bundesligisten Union Berlin. Die Innenverteidigerin absolvierte für die Berlinerinnen 115 Spiele. In der Saison 2024/25 stieg sie mit dem Verein aus dem Stadtteil Köpenick erstmals in der Klubgeschichte in die 1. Bundesliga auf. Im deutschen Oberhaus kam sie 14-mal zum Einsatz.

«Es freut uns sehr, dass wir unsere Defensive nochmals verstärken können. Mit Katja Orschmann stösst eine Innenverteidigerin zu uns, die unserem jungen Team mit ihrer grossen Erfahrung zusätzliche Stabilität verleihen wird», wird Rahel Graf, Leiterin Frauenfussball beim FC Luzern, in einer Medienmitteilung zitiert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Orschmann wird bei den Innerschweizerinnen die Rückennummer 2 tragen.