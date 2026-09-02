DE
FR
Abonnieren

Verstärkung aus Deutschland
Luzern verpflichtet Bundesliga-Verteidigerin

Die FCL-Frauen verpflichten Katja Orschmann von Union Berlin.
Publiziert: 17:56 Uhr
Kommentieren
Katja Orschmann kommt von Union Berlin zum FC Luzern.
Foto: imago/Contrast
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der FC Luzern holt Katja Orschmann (28) vom Bundesligisten Union Berlin. Die Innenverteidigerin absolvierte für die Berlinerinnen 115 Spiele. In der Saison 2024/25 stieg sie mit dem Verein aus dem Stadtteil Köpenick erstmals in der Klubgeschichte in die 1. Bundesliga auf. Im deutschen Oberhaus kam sie 14-mal zum Einsatz.

«Es freut uns sehr, dass wir unsere Defensive nochmals verstärken können. Mit Katja Orschmann stösst eine Innenverteidigerin zu uns, die unserem jungen Team mit ihrer grossen Erfahrung zusätzliche Stabilität verleihen wird», wird Rahel Graf, Leiterin Frauenfussball beim FC Luzern, in einer Medienmitteilung zitiert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Orschmann wird bei den Innerschweizerinnen die Rückennummer 2 tragen. 

Axa Women’s Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Zürich
FC Zürich
3
12
9
2
Grasshopper Zürich
Grasshopper Zürich
3
11
9
3
Servette FC Chenois
Servette FC Chenois
3
3
6
4
FC Basel
FC Basel
3
2
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
-1
4
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
3
-3
4
7
FC Luzern
FC Luzern
3
0
3
8
FC St. Gallen 1879
FC St. Gallen 1879
3
-4
3
9
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
3
-5
0
10
FC Aarau
FC Aarau
3
-15
0
Playoffs
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen