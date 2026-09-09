FCZ ist nicht mehr makellos – Servette dreht Spiel spät

Servette gewinnt dank eines Doppelschlags gegen Yverdon und bleibt dicht hinter den FCZ Frauen, die gegen YB zum ersten Mal Punkte liegen lassen. Währenddessen holt Aarau mit einem 2:2 gegen St. Gallen den ersten Punkt der Saison, bleibt aber weiterhin Tabellenletzter.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die FCZ Frauen sind nicht mehr makellos. Die Zürcherinnen gehen zwar in der 43. Minute durch Nina Kajzba in Front. Die Stürmerin führt dank ihres siebten Saisontreffers die Torjägerliste wieder an, doch für den Sieg reicht es trotzdem nicht. Das, weil YB in der 84. Minute durch Malaurie Granges noch spät ausgleicht. Die Zürcherinnen bleiben Tabellenführer, haben aber nur noch einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Servette.

Für YB ist der Saisonstart derweil nicht gerade optimal verlaufen. Erst einen Sieg hat das Team von Imke Wübbenhorst auf dem Konto – ausgerechnet gegen den Nemesis aus Genf. Dank des Unentschiedens gegen die Zürcherinnen behält man aber den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Servette dreht spät auf

Das einzige Team, das derzeit mit den Zürcherinnen mithalten kann, ist Meister Servette. Die Genferinnen bekunden gegen Aufsteiger Yverdon aber lange Mühe, liegen gar zwei Mal zurück. Doch dank eines Doppelschlags innert sechs Minuten drehen die Westschweizerinnen das Spiel zwischen der 67. und 73. Minute und behalten die drei Punkte im Stade de Genève. Damit festigt Servette den zweiten Tabellenplatz, liegt aber trotzdem drei Punkte hinter den Tabellenführerinnen zurück.

Derweil lassen Basel und GC im Direktduell Punkte liegen. Nach dem frühen Führungstor der Zürcherinnen kommt Basel kurz vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich. Weil nach dem Seitenwechsel keine weiteren Tore mehr fallen, endet das Spiel 1:1-Unentschieden.

Aarau holt den ersten Punkt

Ein weiteres Remis gibt es auch zwischen St. Gallen und Aarau. Die Rüebliländerinnen gehen früh per Penalty in Führung, doch kassieren nach einer Viertelstunde den Ausgleich. Nur kurz nach dem Seitenwechsel kommt es dann knüppeldick für die Aarauerinnen, die nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff das 1:2 hinnehmen müssen. Das stark abstiegsgefährdete Aarau gibt aber nicht auf und Joy Steck gleicht das Spiel 15 Minuten vor Schluss wieder aus. Die Stürmerin sorgt dann aber auch für den unrühmlichen Schlusspunkt: In der 81. Minute sieht sie zum zweiten Mal Gelb und fliegt vom Platz. Weil aber kein weiteres Tor mehr fallen will, sichert sich der FCA den ersten Punkt in dieser Saison – bleibt aufgrund des miserablen Torverhältnisses aber das Schlusslicht.