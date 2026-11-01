Was für ein Spektakel am Genfersee. Die Frauen des FC Rapperswil-Jona schrammen beim Tabellenführer Servette Chênois nur ganz knapp an einer faustdicken Überraschung vorbei, sie erkämpfen sich ein 3:3-Unentschieden.
Die Ostschweizerinnen legen im Stade des Trois-Chêne los wie die Feuerwehr. Ramona Kannady schnürt innert drei Minuten einen Blitz-Doppelpack (7./10.) und schockt den Leader früh. Servette braucht lange, um sich zu erholen, kommt aber kurz vor der Pause durch Mickaëlla Cardia (42.) auf 1:2 heran.
Doch der FCRJ lässt sich nicht beirren: Kurz nach dem Seitenwechsel schlägt Cecilia Way zu und stellt den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (53.). Die Überraschung liegt greifbar in der Luft.
Erst in der Schlussphase bricht der Widerstand der beherzt kämpfenden Gäste. Servette-Jokerin Magdalena Sobal wird zur Genfer Retterin: Erst verkürzt die Einwechselspielerin auf 2:3 (79.), ehe sie dem Leader in der 88. Minute mit ihrem zweiten Treffer doch noch den Hals aus der Schlinge zieht und das 3:3 erzielt.
Ein später und bitterer Nackenschlag für die FCRJ-Frauen. Dennoch entführen die Ostschweizerinnen nach einem mutigen Auftritt einen wertvollen Punkt beim Tabellenführer.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC Chenois
10
13
23
2
BSC Young Boys
10
6
21
3
Grasshopper Zürich
10
15
20
4
FC Zürich
10
12
18
5
FC Basel
10
1
15
6
FC Rapperswil-Jona
10
-4
12
7
FC Luzern
10
-3
11
8
Yverdon Sport FC
10
-4
8
9
FC Aarau
10
-19
7
10
FC St. Gallen 1879
10
-17
4