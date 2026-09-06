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Eigentor und Elfmeter
Servette-Frauen fügen GC erste Saisonniederlage zu

Servette schlägt GC im Spitzenspiel der Women's Super League mit 3:1. Ein Eigentor und ein Elfmeter besiegeln die erste Saisonniederlage der Zürcherinnen zu Hause. Aufsteiger Yverdon holt beim 1:1 gegen YB den ersten Punkt.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Die Servette-Frauen schlagen GC mit 3:1.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • GC-Frauen verlieren 1:3 gegen Servette im Spitzenspiel in Zürich
  • Eigentor von Cazalla bringt GC erstmals in Rückstand dieser Saison
  • Yverdon holt mit 1:1 gegen YB den ersten Punkt in Super League
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die GC-Frauen müssen nach drei Siegen im vierten Spiel der Women's Super League die erste Niederlage in dieser Saison einstecken. Gegen die Meisterinnen von Servette setzt es für die Zürcherinnen im Spitzenspiel zu Hause eine 1:3-Niederlage ab.

Das Spiel startet für GC dabei äusserst unglücklich. In der elften Minute lenkt Verteidigerin Cazalla den Ball bei einem Klärungsversuch über ihre Torhüterin hinweg ins eigene Netz. Zum ersten Mal sind die Zürcherinnen in dieser Spielzeit im Rückstand.

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Aufsteiger Yverdon mit erstem Punktgewinn

Die nächsten Treffer fallen erst in der Schlussphase. Die GC-Torhüterin säbelt im eigenen Strafraum Servettes Nein um, es gibt Elfmeter für die Genferinnen, den Sobal souverän verwandelt. Danach kommen kurz nochmals Hoffnungen beim Heimteam auf, denn McKenna kann verkürzen. Nur drei Minuten später stellt Marinelli aber auf 3:1 für die letztjährigen Double-Siegerinnen und macht so den dritten Saisonsieg für Servette klar.

Im zweiten Sonntagsspiel trennen sich die YB-Frauen und Yverdon im Stadion Wankdorf 1:1 unentschieden. Jelcic erzielt in der 22. Minute die Führung für die Bernerinnen. In der 80. Minute gelingt Sogan der Ausgleich, der Aufsteiger Yverdon den ersten Punktgewinn in der Super League sichert. 

Axa Women’s Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Zürich
FC Zürich
4
14
12
2
Grasshopper Zürich
Grasshopper Zürich
4
9
9
3
Servette FC Chenois
Servette FC Chenois
4
5
9
4
FC Basel
FC Basel
4
3
9
5
FC Luzern
FC Luzern
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
4
-5
4
8
FC St. Gallen 1879
FC St. Gallen 1879
4
-5
3
9
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
4
-5
1
10
FC Aarau
FC Aarau
4
-16
0
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