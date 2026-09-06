Servette schlägt GC im Spitzenspiel der Women's Super League mit 3:1. Ein Eigentor und ein Elfmeter besiegeln die erste Saisonniederlage der Zürcherinnen zu Hause. Aufsteiger Yverdon holt beim 1:1 gegen YB den ersten Punkt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GC-Frauen verlieren 1:3 gegen Servette im Spitzenspiel in Zürich

Eigentor von Cazalla bringt GC erstmals in Rückstand dieser Saison

Yverdon holt mit 1:1 gegen YB den ersten Punkt in Super League

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die GC-Frauen müssen nach drei Siegen im vierten Spiel der Women's Super League die erste Niederlage in dieser Saison einstecken. Gegen die Meisterinnen von Servette setzt es für die Zürcherinnen im Spitzenspiel zu Hause eine 1:3-Niederlage ab.

Das Spiel startet für GC dabei äusserst unglücklich. In der elften Minute lenkt Verteidigerin Cazalla den Ball bei einem Klärungsversuch über ihre Torhüterin hinweg ins eigene Netz. Zum ersten Mal sind die Zürcherinnen in dieser Spielzeit im Rückstand.

Aufsteiger Yverdon mit erstem Punktgewinn

Die nächsten Treffer fallen erst in der Schlussphase. Die GC-Torhüterin säbelt im eigenen Strafraum Servettes Nein um, es gibt Elfmeter für die Genferinnen, den Sobal souverän verwandelt. Danach kommen kurz nochmals Hoffnungen beim Heimteam auf, denn McKenna kann verkürzen. Nur drei Minuten später stellt Marinelli aber auf 3:1 für die letztjährigen Double-Siegerinnen und macht so den dritten Saisonsieg für Servette klar.

Im zweiten Sonntagsspiel trennen sich die YB-Frauen und Yverdon im Stadion Wankdorf 1:1 unentschieden. Jelcic erzielt in der 22. Minute die Führung für die Bernerinnen. In der 80. Minute gelingt Sogan der Ausgleich, der Aufsteiger Yverdon den ersten Punktgewinn in der Super League sichert.