FCZ-Frauen wahren weisse Weste

Die Zürcherinnen verteidigen mit einem 4:2-Erfolg bei Rapperswil-Jona die Tabellenführung der Women's Super League.

Vier Spiele, vier Siege: Die Frauen des FC Zürich sind perfekt in die Saison gestartet. In Rapperswil erzielen zweimal Egli, Dubs und Kajzba die Tore zum 4:2-Sieg. Für die St. Gallerinnen trifft McFarland ebenfalls doppelt.

Im zweiten Samstags-Spiel gibts ebenfalls einen Auswärtssieg: Luzern gewinnt bei den noch punktelosen Aarauerinnen 1:0.

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