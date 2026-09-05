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Sieg in Rappi
FCZ-Frauen wahren weisse Weste

Die Zürcherinnen verteidigen mit einem 4:2-Erfolg bei Rapperswil-Jona die Tabellenführung der Women's Super League.
Publiziert: vor 32 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
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Janina Egli (r.) trifft für den FCZ gegen Rappi doppelt. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch

Vier Spiele, vier Siege: Die Frauen des FC Zürich sind perfekt in die Saison gestartet. In Rapperswil erzielen zweimal Egli, Dubs und Kajzba die Tore zum 4:2-Sieg. Für die St. Gallerinnen trifft McFarland ebenfalls doppelt.

Im zweiten Samstags-Spiel gibts ebenfalls einen Auswärtssieg: Luzern gewinnt bei den noch punktelosen Aarauerinnen 1:0. 

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Axa Women’s Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Zürich
FC Zürich
3
12
9
2
Grasshopper Zürich
Grasshopper Zürich
3
11
9
3
FC Basel
FC Basel
4
3
9
4
Servette FC Chenois
Servette FC Chenois
3
3
6
5
FC Luzern
FC Luzern
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
-1
4
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
3
-3
4
8
FC St. Gallen 1879
FC St. Gallen 1879
4
-5
3
9
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
3
-5
0
10
FC Aarau
FC Aarau
4
-16
0
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