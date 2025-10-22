In den Achtelfinals des Schweizer Cups der Frauen kommt es zu einem Hammerduell. Die YB-Frauen treffen auf GC.

Schon im Achtelfinal kommts zu einem Hammerduell

Schon im Achtelfinal kommts zu einem Hammerduell

Die YB-Frauen spielen im Cup-Achtelfinal gegen GC. Foto: PETER KLAUNZER

Darum gehts YB trifft im Cup-Achtelfinal erneut auf GC

FC Aarau Frauen und FC Thun spielen erneut gegeneinander

Die Spiele finden am 8. und 9. November statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In den Cup-Achtelfinals kommt zu einem Hammerduell. YB gegen GC ist nicht nur die Wiederholung des letztjährigen Achtelfinals, sondern auch die Reprise des Playoff-Finals vom Frühling. Beide Male setzte sich YB durch. Als die Teams Anfang Oktober aber in der laufenden Meisterschaft erneut aufeinandertrafen, behielt GC mit einem 2:1 auswärts die Oberhand.

Mit dem Duell zwischen den FC Aarau Frauen und dem FC Thun kommt es zu einer weiteren Begegnung zweier Teams aus der Women’s Super League. Die beiden aktuell am Tabellenende klassierten Klubs trennten sich erst am vergangenen Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden.

Die verbleibenden Super-League-Teams erhielten im Gegensatz einfachere Lose. Der FC St. Gallen trifft auf NLB-Leader Yverdon Sport, die Titelverteidigerinnen vom FCZ reisen nach Lugano. Des Weiteren trifft Servette auf den FC Wil und der FC Luzern spiet gegen den FC Oerlikon/Polizei aus Zürich. Lugano, Wil und Oerlikon spielen allesamt in der Nationalliga B. Rapperswil-Jona und der FC Basel treffen mit dem FC Eschenbach beziehungsweise dem FC Blue Stars Zürich auf Erstligisten.

Die Spiele finden am 8. und 9. November statt.