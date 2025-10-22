DE
FR
Abonnieren

Cup-Losglück für den FC Basel
Schon im Achtelfinal kommts zu einem Hammerduell

In den Achtelfinals des Schweizer Cups der Frauen kommt es zu einem Hammerduell. Die YB-Frauen treffen auf GC.
Publiziert: 13:44 Uhr
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die YB-Frauen spielen im Cup-Achtelfinal gegen GC.
Foto: PETER KLAUNZER

Darum gehts

  • YB trifft im Cup-Achtelfinal erneut auf GC
  • FC Aarau Frauen und FC Thun spielen erneut gegeneinander
  • Die Spiele finden am 8. und 9. November statt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

In den Cup-Achtelfinals kommt zu einem Hammerduell. YB gegen GC ist nicht nur die Wiederholung des letztjährigen Achtelfinals, sondern auch die Reprise des Playoff-Finals vom Frühling. Beide Male setzte sich YB durch. Als die Teams Anfang Oktober aber in der laufenden Meisterschaft erneut aufeinandertrafen, behielt GC mit einem 2:1 auswärts die Oberhand.

Mehr Fussball
«Ich wache jeden Morgen mit Seesicht auf»
Mit Video
«Ich wache mit Seesicht auf»
Nati-Spielerin Lehmann über ihr neues Leben in Como
Liga bläst Barça-Auswärtsspiel im Miami wieder ab
Nach vielen Protesten
Liga bläst Barça-Auswärtsspiel im Miami wieder ab
Patrick Rahmen übernimmt beim FC Winterthur
Exklusiv
Nach Forte-Entlassung
Winterthur hat neuen Trainer gefunden
Serie A mit Negativrekord – an Super League kommt sie aber nicht ran
Diese Zahlen tun weh
Negativrekord in Serie A – Super-League-Wert noch tiefer

Mit dem Duell zwischen den FC Aarau Frauen und dem FC Thun kommt es zu einer weiteren Begegnung zweier Teams aus der Women’s Super League. Die beiden aktuell am Tabellenende klassierten Klubs trennten sich erst am vergangenen Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden.

Die verbleibenden Super-League-Teams erhielten im Gegensatz einfachere Lose. Der FC St. Gallen trifft auf NLB-Leader Yverdon Sport, die Titelverteidigerinnen vom FCZ reisen nach Lugano. Des Weiteren trifft Servette auf den FC Wil und der FC Luzern spiet gegen den FC Oerlikon/Polizei aus Zürich. Lugano, Wil und Oerlikon spielen allesamt in der Nationalliga B. Rapperswil-Jona und der FC Basel treffen mit dem FC Eschenbach beziehungsweise dem FC Blue Stars Zürich auf Erstligisten.

Die Spiele finden am 8. und 9. November statt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
FC Aarau
FC Aarau
FC Luzern
FC Luzern
FC Zürich
FC Zürich
FC Basel
FC Basel
FC Lugano
FC Lugano
FC Thun
FC Thun
FC Wil
FC Wil
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        Rapperswil-Jona
        Rapperswil-Jona
        Yverdon Sport FC
        Yverdon Sport FC
        FC Aarau
        FC Aarau
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Basel
        FC Basel
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Thun
        FC Thun
        FC Wil
        FC Wil
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich