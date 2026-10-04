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VA Schertenleib Goal
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Teamkollegin kann es kaum glauben:Schertenleib mit absolutem Traumtor im Clasico

Yamal-Jubel inklusive
Nati-Star Schertenleib begeistert mit Traumtor im Clasico

Sydney Schertenleib gelingt im Clasico ein absolutes Traumtor. Barcelona überrollt Real mit 7:0.
Publiziert: vor 1 Minute
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Sydney Schertenleib packt gegen Real einen Traum-Schlenzer aus – und jubelt wie Lamine Yamal.
Foto: Alex Caparros
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Frauen des FC Barcelona überfahren Real Madrid im Clasico gleich mit 7:0. Die überragende Akteurin der Katalaninnen ist Claudia Pina, die schon in der 32. Minute zu ihrem lupenreinen Hattrick trifft und später auch das 5:0 erzielt.

Doch auch Nati-Star Sydney Schertenleib sorgt für Spektakel. Mit einem sensationellen Schlenzer aus 25 Metern setzt sie mit dem 7:0 in der 88. Minute den Schlusspunkt und zelebriert das Traumtor mit dem für ihren Klubkollegen Lamine Yamal typischen Jubel an der Eckfahne. Die Zürcherin steht auch im achten Pflichtspiel der Saison in der Startelf.

Nach einer Viertelstunde wird Schertenleib von Andreia Jacinto im Strafraum am Trikot gerissen. Trotz VAR-Intervention gibt die Schiedsrichterin – zum Erstaunen vieler – keinen Penalty. Sie ist wohl der Meinung, dass sich die Schweizerin zu leicht fallen lässt.

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Die beiden weiteren Treffer gehen auf die Konten von Caroline Graham (4:0) und Ewa Pajor (6:0).

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