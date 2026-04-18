Türkei-Goalie ist gegen Beney zur Stelle

Wiede Eckball für die Schweiz. Schertenleib bringt den Ball in die Mitte. Beney kommt zum Kopfball, die Türkinnen können den Ball aber wegschlagen. Die Schweizerinnen bleiben jedoch im Ballbesitz.
Die Türkinnen können ihrerseits kontern und vereinzelt Nadelstiche setzen. Bisher konnten die Schweizerinnen die Angriffe unterbinden, bevor sich das Heimteam gefährliche Chancen erspielen konnte. Bei jedem Angriff werden die Türkinnen dabei von den Fans angefeuert, denn der Hexenkessel in Sinop ist ausverkauft.
Wälti schickt einen Pass in die Tiefe zu Beney. Der Ball gerät jedoch zu lang und so kann Akgöz im Tor der Türkinnen vor der Schweizerin klären.
Erster Eckball für die Schweiz. Wälti bringt den Ball ins Zentrum, die Türkinnen können aber klären.
Die Schweizerinnen haben einen Fehler im Aufbau und so starten die Türkinnen einen ersten Angriff. Hancar bringt den Ball aus der Distanz auf das Schweizer Tor. Der Abschluss ist jedoch kein Problem für Peng zwischen den Pfosten.
Schiedsrichterin Katalin Kulcsar pfeift die Quali-Partie an – dies nach einer Schweigeminute, bei der zunächst niemand so recht weiss, warum es diese gab. Offenbar waren in den vergangenen Tagen jedoch Schulkinder in der Türkei Opfer eines Amoklaufs, bei dem neun Menschen erschossen und 13 weitere verletzt wurden.
Die Spielerinnen sind auf das Spielfeld gelaufen, die beiden Nationalhymnen werden abgespielt. In wenigen Minuten geht es los im Sehir Stadion in Sinop.
Die heutige Partie wird geleitet von Katalin Kulcsar aus Ungarn. Assistiert wird sie von Anita Vad und Nikolett Bizderi. Vierte Offizielle ist Eszter Urban.
Nasskaltes Wetter in Sinop: 11 Grad, dazu ein steife Brise. Das Wetter am Schwarzen Meer ist alles andere als freundlich. Dazu passt, dass im Schweizer Teamhotel am Morgen des Spieltags nur kaltes Wasser aus der Leitung kam, die Wasserversorgung sogar rund eine Stunde ausfiel. Bleibt zu hoffen, dass die Nati nicht im Spiel von den Türkinnen kalt geduscht wird.
Bei den Türkinnen gibt es zwei Änderungen in der Startelf im Vergleich zum Spiel vom Dienstag. Die angeschlagene Hiz macht Platz für Kücükbirinci in der Verteidigung. Kaya startet zudem für Civelek.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
4
1
7
3
Italien
4
5
5
4
Serbien
4
-9
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
2
7
2
Frankreich
3
3
6
3
Irland
4
0
6
4
Polen
4
-5
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
4
9
9
2
England
3
8
9
3
Island
3
-4
3
4
Ukraine
4
-13
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
13
9
2
Norwegen
3
2
6
3
Slowenien
3
-9
3
4
Österreich
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
3
9
7
3
Albanien
3
-7
3
4
Montenegro
4
-14
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
7
9
2
Türkei
3
2
6
3
Nordirland
3
1
3
4
Malta
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
4
10
12
2
Finnland
3
2
6
3
Slowakei
4
-6
3
4
Lettland
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
3
12
7
2
Belgien
3
8
7
3
Israel
3
-2
3
4
Luxemburg
3
-18
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
4
6
7
3
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
4
-24
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
3
9
9
2
Kroatien
3
1
6
3
Bulgarien
3
2
3
4
Gibraltar
3
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
4
13
10
2
Aserbaidschan
4
5
9
3
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
4
-7
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
2
-3
0
3
Georgien
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
2
5
6
2
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
2
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
3
3
6
1
Kasachstan
3
3
6
3
Armenien
2
-6
0