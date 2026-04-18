Türkei-Goalie ist gegen Beney zur Stelle

Wasser fiel rund eine Stunde aus

Nasskaltes Wetter in Sinop: 11 Grad, dazu ein steife Brise. Das Wetter am Schwarzen Meer ist alles andere als freundlich. Dazu passt, dass im Schweizer Teamhotel am Morgen des Spieltags nur kaltes Wasser aus der Leitung kam, die Wasserversorgung sogar rund eine Stunde ausfiel. Bleibt zu hoffen, dass die Nati nicht im Spiel von den Türkinnen kalt geduscht wird.