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WM-Quali im Ticker
Türkei-Goalie ist gegen Beney zur Stelle

vor 2 Minuten

18. Minute

Wiede Eckball für die Schweiz. Schertenleib bringt den Ball in die Mitte. Beney kommt zum Kopfball, die Türkinnen können den Ball aber wegschlagen. Die Schweizerinnen bleiben jedoch im Ballbesitz.

vor 7 Minuten

13. Minute

Die Türkinnen können ihrerseits kontern und vereinzelt Nadelstiche setzen. Bisher konnten die Schweizerinnen die Angriffe unterbinden, bevor sich das Heimteam gefährliche Chancen erspielen konnte. Bei jedem Angriff werden die Türkinnen dabei von den Fans angefeuert, denn der Hexenkessel in Sinop ist ausverkauft.

vor 10 Minuten

8. Minute

Wälti schickt einen Pass in die Tiefe zu Beney. Der Ball gerät jedoch zu lang und so kann Akgöz im Tor der Türkinnen vor der Schweizerin klären.

vor 13 Minuten

5. Minute

Erster Eckball für die Schweiz. Wälti bringt den Ball ins Zentrum, die Türkinnen können aber klären.

vor 17 Minuten

4. Minute

Die Schweizerinnen haben einen Fehler im Aufbau und so starten die Türkinnen einen ersten Angriff. Hancar bringt den Ball aus der Distanz auf das Schweizer Tor. Der Abschluss ist jedoch kein Problem für Peng zwischen den Pfosten.

vor 21 Minuten
Anpfiff
Anpfiff

1. Minute – Anpfiff

Schiedsrichterin Katalin Kulcsar pfeift die Quali-Partie an – dies nach einer Schweigeminute, bei der zunächst niemand so recht weiss, warum es diese gab. Offenbar waren in den vergangenen Tagen jedoch Schulkinder in der Türkei Opfer eines Amoklaufs, bei dem neun Menschen erschossen und 13 weitere verletzt wurden.

vor 25 Minuten

Bald gehts los

Die Spielerinnen sind auf das Spielfeld gelaufen, die beiden Nationalhymnen werden abgespielt. In wenigen Minuten geht es los im Sehir Stadion in Sinop.

vor 39 Minuten

Die Schiedsrichterinnen

Die heutige Partie wird geleitet von Katalin Kulcsar aus Ungarn. Assistiert wird sie von Anita Vad und Nikolett Bizderi. Vierte Offizielle ist Eszter Urban.

vor 59 Minuten

Wasser fiel rund eine Stunde aus

Nasskaltes Wetter in Sinop: 11 Grad, dazu ein steife Brise. Das Wetter am Schwarzen Meer ist alles andere als freundlich. Dazu passt, dass im Schweizer Teamhotel am Morgen des Spieltags nur kaltes Wasser aus der Leitung kam, die Wasserversorgung sogar rund eine Stunde ausfiel. Bleibt zu hoffen, dass die Nati nicht im Spiel von den Türkinnen kalt geduscht wird.

17:16 Uhr

Aufstellung Türkei

Bei den Türkinnen gibt es zwei Änderungen in der Startelf im Vergleich zum Spiel vom Dienstag. Die angeschlagene Hiz macht Platz für Kücükbirinci in der Verteidigung. Kaya startet zudem für Civelek.

WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
Schweden
4
1
7
3
Italien
Italien
4
5
5
4
Serbien
Serbien
4
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
2
7
2
Frankreich
Frankreich
3
3
6
3
Irland
Irland
4
0
6
4
Polen
Polen
4
-5
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
9
9
2
England
England
3
8
9
3
Island
Island
3
-4
3
4
Ukraine
Ukraine
4
-13
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
13
9
2
Norwegen
Norwegen
3
2
6
3
Slowenien
Slowenien
3
-9
3
4
Österreich
Österreich
3
-6
0
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
Wales
3
9
7
3
Albanien
Albanien
3
-7
3
4
Montenegro
Montenegro
4
-14
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
7
9
2
Türkei
Türkei
3
2
6
3
Nordirland
Nordirland
3
1
3
4
Malta
Malta
3
-10
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
10
12
2
Finnland
Finnland
3
2
6
3
Slowakei
Slowakei
4
-6
3
4
Lettland
Lettland
3
-6
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
3
12
7
2
Belgien
Belgien
3
8
7
3
Israel
Israel
3
-2
3
4
Luxemburg
Luxemburg
3
-18
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
Litauen
4
6
7
3
Estland
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-24
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
3
9
9
2
Kroatien
Kroatien
3
1
6
3
Bulgarien
Bulgarien
3
2
3
4
Gibraltar
Gibraltar
3
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
4
13
10
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
5
9
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
Andorra
4
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
2
-3
0
3
Georgien
Georgien
1
-3
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
2
5
6
2
Moldawien
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
Zypern
2
-4
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
3
3
6
1
Kasachstan
Kasachstan
3
3
6
3
Armenien
Armenien
2
-6
0
Qualifikationsspiele
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Schiedsrichter
Referee
Katalin
Kulcsar
Ungarn
Anstoss
Samstag
18. April 2026 um 18:00 Uhr
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