Duell um den Gruppensieg und ein Jubiläumsspiel

Duell um den Gruppensieg

Da sowohl die Nati, als auch die Türkei ihre ersten beiden Gruppenspiele gegen Nordirland und Malta gewonnen haben, geht es in den beiden Direktduellen heute in Zürich und am Samstag in Sinop an der Schwarzmeerküste um den Gruppensieg, der gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Liga A der Nations League wäre. Zudem hat der Gruppensieger die bessere Ausgangslage bei der Auslosung für die im Herbst ausgetragenen WM-Playoffs.