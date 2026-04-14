Duell um den Gruppensieg und ein Jubiläumsspiel

Die Nati feiert im Heimspiel gegen die Türkei ein Jubiläum. Es ist das 400. Frauen-Länderspiel in der Geschichte des Schweizerischen Fussballverbandes. Das erste offizielle Länderspiel der Frauen fand am 7. Mai 1972 gegen Frankreich im Stadion Rankhof in Basel statt. Die beiden Tore für die Schweiz schoss Cathy Moser, wobei die Partei nur zweimal 35 Minuten dauerte.
Da sowohl die Nati, als auch die Türkei ihre ersten beiden Gruppenspiele gegen Nordirland und Malta gewonnen haben, geht es in den beiden Direktduellen heute in Zürich und am Samstag in Sinop an der Schwarzmeerküste um den Gruppensieg, der gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Liga A der Nations League wäre. Zudem hat der Gruppensieger die bessere Ausgangslage bei der Auslosung für die im Herbst ausgetragenen WM-Playoffs.
Für die Partie im Letzigrund wurden bis am Montag gut 11’000 Tickets abgesetzt. Geleitet wird das Spiel von der Ukrainerin Sofija Prychyna.
Bereits vor zwei Jahren traf die Nati im Rahmen der Nations League der Liga B im Letzigrund in Zürich gegen die Türkei an – und siegte 3:1. Alle drei Schweizer Tore wurden von Verteidigerinnen per Kopf erzielt. Viola Calligaris traf doppelt, Luana Bühler erzielte das zwischenzeitliche 2:0.
Die Nati trifft in der WM-Quali auf die Türkei. Anpfiff ist um 19 Uhr.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
3
0
4
4
Island
3
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
11
9
2
Italien
3
-1
4
3
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
3
0
6
3
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
3
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
7
9
2
England
3
8
6
3
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
3
-11
0