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Ab 19:00 Uhr
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WM-Quali gegen Türkei
Duell um den Gruppensieg und ein Jubiläumsspiel

14:35 Uhr

400. Frauen-Länderspiel

Die Nati feiert im Heimspiel gegen die Türkei ein Jubiläum. Es ist das 400. Frauen-Länderspiel in der Geschichte des Schweizerischen Fussballverbandes. Das erste offizielle Länderspiel der Frauen fand am 7. Mai 1972 gegen Frankreich im Stadion Rankhof in Basel statt. Die beiden Tore für die Schweiz schoss Cathy Moser, wobei die Partei nur zweimal 35 Minuten dauerte.

14:35 Uhr

Duell um den Gruppensieg

Da sowohl die Nati, als auch die Türkei ihre ersten beiden Gruppenspiele gegen Nordirland und Malta gewonnen haben, geht es in den beiden Direktduellen heute in Zürich und am Samstag in Sinop an der Schwarzmeerküste um den Gruppensieg, der gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Liga A der Nations League wäre. Zudem hat der Gruppensieger die bessere Ausgangslage bei der Auslosung für die im Herbst ausgetragenen WM-Playoffs.

14:34 Uhr

Gut 11'000 Tickets abgesetzt

Für die Partie im Letzigrund wurden bis am Montag gut 11’000 Tickets abgesetzt. Geleitet wird das Spiel von der Ukrainerin Sofija Prychyna.

14:34 Uhr

Gute Erinnerungen an die Türkei

Bereits vor zwei Jahren traf die Nati im Rahmen der Nations League der Liga B im Letzigrund in Zürich gegen die Türkei an – und siegte 3:1. Alle drei Schweizer Tore wurden von Verteidigerinnen per Kopf erzielt. Viola Calligaris traf doppelt, Luana Bühler erzielte das zwischenzeitliche 2:0.

14:33 Uhr

Willkommen

Die Nati trifft in der WM-Quali auf die Türkei. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Ende des Livetickers
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
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Referee
Sophia
Prychyna
Ukraine
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