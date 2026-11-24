Union Berlin verpflichtet Ann-Kathrin Berger und landet damit einen echten Transfercoup. Die Goalie-Ikone wird somit zur Konkurrentin der bisherigen Schweizer Stammtorhüterin Nadine Böhi.

Darum gehts Ann-Kathrin Berger wechselt im Januar zu Union Berlin

Die deutsche Goalie-Ikone kehrt nach 12 Jahren im Ausland in die Bundesliga zurück

Die Schweizerin Nadine Böhi ist bislang Stammgoalie bei Union

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Schweizer Nationalspielerinnen Lia Kamber (20), Leela Egli (19) und Nadine Böhi (23) erhalten bei Union Berlin eine prominente Teamkollegin – für Letztere wird sie zudem eine grosse Konkurrentin im Tor sein: Ann-Kathrin Berger (36) wechselt per Januar 2027 in die deutsche Hauptstadt.

Für wie lange die Star-Torhüterin unterschrieben hat, geht aus der Medienmitteilung nicht hervor. Die Torhüterin kehrt nach zwölf Jahren im Ausland, wo sie für PSG, Birmingham, Chelsea und zuletzt Gotham spielte, in die Bundesliga zurück. Seit den Olympischen Spielen in Paris im Jahr 2024 ist sie zudem die Nummer 1 im deutschen Tor.

Berger besiegte zweimal Schilddrüsenkrebs

An der EM 2025 in der Schweiz wurde Berger mit herausragenden Leistungen, insbesondere im Viertelfinal gegen Frankreich, zur grossen Heldin der Deutschen. 2024 und 2025 wurde sie zur deutschen Fussballerin des Jahres gewählt, 2025 und 2026 belegte sie zudem jeweils den 2. Platz bei der Wahl zur Welttorhüterin.

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Berger stand 2017 und 2022 zudem aus tragischen Gründen in den Schlagzeilen, da sie zweimal an Schilddrüsenkrebs erkrankt war. Beide Male besiegte sie die Krankheit, was sie auch in ihrer vor einem Jahr erschienenen Autobiografie «Das Spiel meines Lebens: Wie ich den Krebs besiegte und Deutschlands beste Torhüterin wurde» schildert.

Verliert Böhi jetzt ihren Stammplatz?

«Union hat sich sehr intensiv und über einen langen Zeitraum um mich bemüht, was ich sehr zu schätzen weiss. Der Weg, den der Verein in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, ist bemerkenswert», wird Berger in der Medienmitteilung von Union zitiert. «Nach so vielen Jahren im Ausland freue ich mich sehr auf die Rückkehr in die Bundesliga.»

Dort soll sie mit ihrer Erfahrung dem Klub helfen, wieder in die Spur zu kommen: Seit vier Partien wartet das Team auf einen Sieg und liegt auf Rang 9. In dieser Saison war Böhi, die zwar noch auf ihr erstes Länderspiel wartet, aber schon mehrfach für die Nati aufgeboten wurde, bislang die klare Nummer 1. Nun dürfte sie es aber schwer haben, den Stammplatz im neuen Jahr zu behalten.