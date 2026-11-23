Die Fifa hat die nächsten Austragungsorte der Frauen-WM bekannt gegeben. 2031 steigt die Endrunde in Nord- und Mittelamerika und vier Jahre später kehrt das Turnier nach Europa zurück.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Die nächste Frauen-WM findet im kommenden Jahr in Brasilien statt. Der Frauen-Nati fehlt noch das WM-Ticket, in den Playoffs geht es gegen Österreich um die Wurst. Bereits jetzt ist bekannt, wo die beiden Endrunden nach Brasilien stattfinden werden. Wie die Fifa an einem ausserordentlichen Kongress beschlossen hat, richten die USA, Mexiko, Costa Rica und Jamaika das Turnier in fünf Jahren aus. Vier Jahre später steigt die WM in England, Schottland, Wales und Nordirland. Die Wahl kommt wenig überraschend, da für beide Turniere gemäss der Fifa nur je eine gültige Bewerbung vorlag.

Zu Änderungen kommt es bei der WM 2031, da wird das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Nationen ausgebaut. Dies, nachdem das Teilnehmerfeld erst bei der letzten Endrunde von 24 auf 32 Teams vergrössert wurde.

Rekordeinnahmen zu Gunsten des Frauenfussballs

Die Fifa rechnet bei der WM in Nord- und Mittelamerika dank des erweiterten Teilnehmerfelds mit Rekordeinnahmen. In der Bewerbung werden Einnahmen von vier Milliarden US-Dollar prognostiziert. Zum Vergleich: Bei der WM 2023 setzte der Weltverband rund 570 Millionen US-Dollar um.

Und diese Rekordeinnahmen sollen dem Frauenfussball zugutekommen. «Der Profit geht natürlich zu 100 Prozent in den Frauenfussball», versprach Fifa-Präsident Gianni Infantino.