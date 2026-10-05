Lehmann rückt mit lässiger Sonnenbrille ins Nati-Camp an

Am Montag haben sich Stars des Frauen-Nationalteams in Zürich für die WM-Playoff-Spiele gegen Israel eingefunden.

Zürich-Oerlikon heisst der Treffpunkt für die Schweizer Frauen-Nati. Vor dem ersten wichtigen Spiel der WM-Playoffs gegen Israel treffen sich die Stars zum ersten Mal seit Juni im Grand Hotel Kameha.

Nach und nach werden die Schweizerinnen von ihren Fahrern vors Hotel gebracht. Riola Xhemaili posiert mit ihrem Chauffeur noch für ein Selfie, ehe sie ins Camp einrückt. Nati-Rückkehrerin Alisha Lehmann kommt im Sonnenbrillen-Look gemeinsam mit Noelle Maritz an. Nachdem Lehmann im Sommer noch verletzt fehlte, ist sie jetzt zurück im Kader.

Julia Stierli, Svenja Fölmli und Alena Bienz steigen zu dritt aus dem Auto aus. Für Letztere ist es das erste Aufgebot seit Frühling 2025. Captain Lia Wälti, Géraldine Reuteler und Leila Wandeler treffen bereits im Nati-Look ein. Sie waren schon zuvor – wohl aus PR-Gründen – mit Staff-Mitgliedern der Nati unterwegs.

Einige Spielerinnen kommen schon am frühen Morgen an. So unter anderem Sydney Schertenleib, die am Wochenende im Clasico gegen Real Madrid ein sehenswertes Tor erzielte. Während die Teamkolleginnen ankommen, spatziert sie gemeinsam mit Lia Kamber und Noemi Ivelj eine Runde ums Hotel.