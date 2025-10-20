DE
Frauen-Nati kommt in Weggis zusammen
0:54
EM-Heldin mit Labubu-Puppen:Frauen-Nati kommt in Weggis zusammen

Nati rückt in in Weggis LU ein
Eine EM-Heldin kommt mit Labubu-Puppen

Am Montag rücken die Nationalspielerinnen der Schweiz zum ersten Zusammenzug seit der Heim-EM in Weggis LU ein. Während eine EM-Heldin trendige Plüschtiere dabeihat, trägt eine andere eine Message auf dem T-Shirt.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
1/19
Gut gelaunt: Alisha Lehmann bei ihrer Ankunft in Weggis.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Schweizer Frauen-Nati trifft sich für Testspiele gegen Kanada und Schottland
  • Nati residiert am Vierwaldstättersee in Weggis
  • Alisha Lehmann (26) ist die erste Spielerin, die am Montagvormittag im Nati-Quartier ankommt
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Blick_Portrait_582.JPG
Björn Lindroos und Toto Marti

Sie sind zurück. Zum ersten Mal seit der Heim-EM trifft sich die Schweizer Frauen-Nati wieder für einen Zusammenzug. In Weggis LU bereitet man sich auf die Testspiele gegen Kanada (Freitag) und Schottland (Dienstag) vor.

Die Nati residiert im noblen Hotel Hertenstein, direkt am Vierwaldstättersee. Während der Europameisterschaft wohnte hier die italienische Nationalmannschaft, vor 19 Jahren war vor der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland gar die brasilianische Nationalmannschaft zu Gast.

Statt Ronaldinho, Ronaldo und Kaka heisst es in der Gemeinde am Fuss des Rigi jetzt also Wälti, Peng und Lehmann. Alisha Lehmann (26) ist dann auch die erste Spielerin, die am Montagvormittag in Weggis ankommt. Mit grüner Sonnenbrille, Louis-Vuitton-Tasche und in grauem Blazer.

Xhemaili kommt mit Mami, Pilgrim mit Botschaft

Während sich sonst alle Spielerinnen vom Fahrdienst chauffieren lassen, wird Riola Xhemaili (22) von Mami Rufa gebracht. Und die EM-Heldin, die die Nati im Sommer mit ihrem Last-Minute-Ausgleich gegen Finnland in den Viertelfinal schoss, sorgt mit ihren kleinen Labubu-Puppen an ihren Taschen für einen Hingucker. Die Plüschtiere aus China sind derzeit voll im Trend.

Eine Botschaft bringt Alayah Pilgrim (22) mit. Die Spielerin der AS Roma trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift «Jeder schaut Frauensport». «Das muss ich euch zeigen. Das ist wichtig», sagt die Offensivspielerin, während sie mit dem Shirt für die anwesenden Fotografen posiert.

Bei der Ankunft fehlt Lia Wälti (32). Die Kapitänin der Nati ist bereits am Sonntag nach Weggis gereist. Als Letzte kommt City-Youngster Iman Beney (19) an, die kürzlich für den Golden-Girl-Award nominiert wurde. Goalie-Nachrückerin Irina Fuchs (20) kommt erst später an und verpasst wohl das erste Training. Fuchs ersetzt die verletzte Elvira Herzog (25).

