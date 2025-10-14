Pia Sundhage hat ihr Aufgebot für die Testspiele Ende Oktober bekanntgegeben. Auf der Pressekonferenz spricht sie auch über ihre Situation – und den auslaufenden Vertrag als Nati-Trainerin.

Zweieinhalb Monate nach der erfolgreichen Heim-EM steigt das Schweizer Frauen-Nationalteam ohne grosse Änderungen in zwei Test-Länderspiele. Trainerin Pia Sundhage erklärt, dass sie ihren Vertrag verlängern will.

Pia Sundhages Vertrag als Nationaltrainerin der Schweizer Fussballerinnen läuft Ende Jahr aus. In der ersten Medienkonferenz seit der EM macht die 65-jährige Schwedin klar, dass sie mit dem Team auch in die WM-Qualifikation gehen will – unter einer Bedingung. «Ich brauche einen Vollzeit-Assistenten.» Nun sei man in Verhandlungen mit dem Verband.

Für die beiden Testspiele gegen Kanada am Freitag in Luzern und Schottland am Dienstag in Dunfermline bietet sie 20 der 23 Spielerinnen aus dem EM-Kader auf. Es fehlen einzig die verletzten Svenja Fölmli und Laia Ballesté sowie Sandrine Gaillard, die sich nach dem Wechsel zu Tampa Bay erst in Nordamerika eingewöhnen will.

Die PK zum Nachlesen

vor 9 Minuten vor 9 Minuten Zur WM-Quali der Männer Sie habe das Duell Schweden gegen die Schweiz geschaut, sagt Sundhage. «Ich bin so stolz auf Murat Yakin und sein Team», sagt sie. Die Schweiz habe so gut gespielt, sie sei so glücklich, hier zu wohnen. Denn Schweden habe so schlecht gespielt. Damit ist die PK zu Ende. vor 13 Minuten vor 13 Minuten Über die Women's Super League Wie verfolgt Sundhage die Women's Super League? Die Spielerinnen würde sie so gut wie möglich verfolgen. Aber es gebe einen Unterschied im Tempo wenn man sie mit anderen Ligen vergleicht, wie etwa der Bundesliga. «Es gibt einige interessante Spielerinnen», so Sundhage. Es gebe jeweils ein paar Minute, in denen sie glänzen, aber sie wolle das über 90 Minuten sehen. «Ich freue mich, dass wir einige junge, talentierte Spielerinnen haben.» vor 22 Minuten vor 22 Minuten «Alle sind wichtig» Zwei Torhüterinnen und drei Feldspielerinnen seien während der EM nicht zum Einsatz gekommen, meint Sundhage. «Jedes Kadermitglied ist wichtig. Sie verdienen es, wieder dabei zu sein», sagt sie darauf angesprochen, dass alle ausser die angeschlagenen wieder dabei sind. Sie wolle den EM-Teilnehmerinnen die Chance geben, gegen ein Team wie Kanada spielen zu können. Die drei Spielerinnen, die neu dabei sind aber die EM verpasst haben, seien trotzdem Teil des Teams, betont Sundhage. Sie seien nah dran gewesen an dem Aufgebot für das Heimturnier. vor 23 Minuten vor 23 Minuten Sundhage über Wälti Mit Lia Wälti sei sie während der Euro sehr zufrieden gewesen. Sie sei mit ihr in Kontakt, sagt Sundhage. Wälti musste sich im Sommer einer Operation unterziehen. «Sie ist bereit. Ich hoffe, sie wird den besten Fussball zeigen, so wie während dem Turnier.» vor 24 Minuten vor 24 Minuten Gewisse Dinge ausprobieren Sundhage schwärmt vom talentierten Team, welches die Schweiz hat. Sie habe ein gutes System, in den kommenden Spielen wolle man herausfinden, wie die Spielerinnen ihre beste Leistung bringen werden. «Wir werden gewisse Dinge ausprobieren», so Sundhage. vor 28 Minuten vor 28 Minuten Ideale Lösung für Vertragsverlängerung Sundhage wird noch einmal auf ihre Situation angesprochen mit dem Vertrag, der ausläuft. Sie will nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber sie betont noch einmal, dass sie Unterstützung brauche, um ihr Bestes geben zu können. Eine Deadline habe sie nicht. Sie arbeite so lange mit dem Team, wie es gehe. Und wenn das mit dem Auslaufen ihres Vertrages sei. vor 29 Minuten vor 29 Minuten Die Goalie-Situation Vor der EM habe es eine grosse Goalie-Diskussion geben. Werde das wieder kommen, weil Peng nicht mehr die Nummer 1 bei Chelsea sei. «Sie hat es während der EM gut gemacht», meint Sundhage. Man solle aber nichts für garantiert nehmen. Alle drei Torhüterinnen würden eine Chance bekommen. Wer die Nummer 1 sei, entscheide sich auch aufgrund der Leistungen im Training. vor 31 Minuten vor 31 Minuten Sundhage über ihre Zukunft Ob sich etwas an den Plänen zu ihrer Zukunft als Nati-Trainerin geändert habe, wird Sundhage gefragt. «Alles hat sich geändert», meint sie lachend. Und sagt dann, dass sie mit dem Team eine weitere Reise machen möchte. Sie habe für die Vertragsverlängerung eine Bedingung gestellt, sie wolle eine Vollzeit-Assistentin, um ihr Bestes geben zu können. Mehr kann sie nicht dazu sagen, sie werde jetzt auf den nächsten Schritt warten. vor 34 Minuten vor 34 Minuten Drei Abwesende Sie habe mit ihrem Team lange diskutiert, meint Sundhage. Fölmli und Ballasté sind angeschlagen, respektive verletzt, während Gaillard inzwischen in Tampa Bay sei und sich dort einleben wolle. Ansonsten sind alle EM-Teilnehmerinnen dabei. vor 37 Minuten vor 37 Minuten Sundhages Rückblick auf die EM «Das gibts nur einmal im Leben», sagt Pia Sundhage rückblickend auf die Europameisterschaft. Es sei intensiv und fantastisch gewesen. Sie habe am Turnier die Halbfinals und das Endspiel besucht und sei Teil der Fans geworden. «Es war ein fantastisches Turnier.» Danach sei sie nach Schweden gereist und habe alles verarbeitet, noch einmal die Bilder Revue passieren lassen. Nun seien sie zurück und hoffe auf zwei weitere gute Spiele. Weitere Einträge laden

