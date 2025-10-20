Nati-Keeperin Herzog fällt verletzt aus

1/5
Nati-Goalie Elvira Herzog fällt verletzt aus.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Darum gehts
- Elvira Herzog verpasst kommende Länderspiele der Frauen-Nati wegen Hüftverletzung
- Irina Fuchs vom 1. FC Köln ersetzt Herzog
- Herzog hat bereits 21 Länderspiele für die Schweiz absolviert
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk
Elvira Herzog (25) verpasst die kommenden Länderspiele der Frauen-Nati wegen einer Hüftverletzung. Dies bestätigt der Schweizerische Fussballverband (SFV) auf seiner Homepage. Herzog, die bereits 21 Länderspiele für die Schweiz absolviert hat, steht für die Partien gegen Kanada und Schottland nicht zur Verfügung.
Ersetzt wird die Torhüterin von RB Leipzig durch eine andere Bundesliga-Spielerin: Die 20-jährige Irina Fuchs vom 1. FC Köln wird nachnominiert.
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
7
9
2
3
0
6
3
3
-4
3
4
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
7
9
2
3
8
6
3
3
-4
3
4
3
-11
0
Playoffs