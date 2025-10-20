Nati-Keeperin Herzog fällt verletzt aus

Elvira Herzog fällt für die nächsten Länderspiele der Schweizer Frauen-Nati aus. Die 25-jährige Torhüterin leidet an einer Hüftverletzung und wird durch Irina Fuchs vom 1. FC Köln ersetzt.

Elvira Herzog (25) verpasst die kommenden Länderspiele der Frauen-Nati wegen einer Hüftverletzung. Dies bestätigt der Schweizerische Fussballverband (SFV) auf seiner Homepage. Herzog, die bereits 21 Länderspiele für die Schweiz absolviert hat, steht für die Partien gegen Kanada und Schottland nicht zur Verfügung.

Ersetzt wird die Torhüterin von RB Leipzig durch eine andere Bundesliga-Spielerin: Die 20-jährige Irina Fuchs vom 1. FC Köln wird nachnominiert.

