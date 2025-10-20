DE
FR
Abonnieren

Debütantin rückt nach
Nati-Keeperin Herzog fällt verletzt aus

Elvira Herzog fällt für die nächsten Länderspiele der Schweizer Frauen-Nati aus. Die 25-jährige Torhüterin leidet an einer Hüftverletzung und wird durch Irina Fuchs vom 1. FC Köln ersetzt.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Nati-Goalie Elvira Herzog fällt verletzt aus.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Elvira Herzog verpasst kommende Länderspiele der Frauen-Nati wegen Hüftverletzung
  • Irina Fuchs vom 1. FC Köln ersetzt Herzog
  • Herzog hat bereits 21 Länderspiele für die Schweiz absolviert
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Elvira Herzog (25) verpasst die kommenden Länderspiele der Frauen-Nati wegen einer Hüftverletzung. Dies bestätigt der Schweizerische Fussballverband (SFV) auf seiner Homepage. Herzog, die bereits 21 Länderspiele für die Schweiz absolviert hat, steht für die Partien gegen Kanada und Schottland nicht zur Verfügung.

Ersetzt wird die Torhüterin von RB Leipzig durch eine andere Bundesliga-Spielerin: Die 20-jährige Irina Fuchs vom 1. FC Köln wird nachnominiert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)