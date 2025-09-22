Terminkalender der Frauen-Nati steht fest

Die Schweizer Frauen-Nati bestreitet im Oktober zwei Testspiele. Am 24. Oktober empfängt das Team von Pia Sundhage Kanada in Luzern, vier Tage später geht es nach Schottland. Der Ticketvorverkauf für das Heimspiel startet am 26. September.

Vorverkauf für Kanada-Spiel beginnt am 26. September 2025 um 14 Uhr

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Wie der SFV in einer Medienmitteilung verkündet, steht der Testspiel-Plan der Frauen-Nati im kommenden Oktober fest: Das Team von Pia Sundhage trifft am 24. Oktober zu Hause in Luzern auf Kanada. Das Spiel in der Swissporarena wird um 19:30 angepfiffen.

Nun ist auch der Gegner für das Testspiel vier Tage später bekannt: Diesmal gastiert die Nati in Schottland – genauer gesagt im KDM Group East End Park in Dunfermlin. Anpfiff ist um 20:30. Es ist seit 2019 die erste Begegnung mit Schottland – damals verlor die Schweiz das WM-Qualifikationsspiel mit 1:2.

Infos zum Vorverkauf

Der Vorverkauf für das Heimspiel gegen Kanada beginnt am Freitag, 26. September 2025, um 14 Uhr, wie gewohnt auf Ticketmaster. Informationen zum Ticketverkauf für das Spiel gegen Schottland stehen noch aus, sollen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt eintreffen.

Am 4. November findet in Nyon die Gruppenauslosung für die WM-Qualifikation statt. Zudem trifft sich die Nati zwischen dem 24. November und dem 3. Dezember für zwei weitere Länderspiele.