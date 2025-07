1/6 Géraldine Reuteler konnte an der Heim-EM überzeugen. Foto: Getty Images

Beatrice Egli und Alex Frei sind sich einig: Die Nati begeisterte an der Heim-EM. Eine Spielerin hat Blick-Experte Frei besonders beeindruckt. Im Fussballpodcast «FORZA!» sagt er: «Reuteler hätte als Mann einen Marktwert von 80 Millionen.»

Schlagerstar Beatrice Egli stimmt Frei zu. Unter dem Blick-Instagram-Post mit Freis Aussage kommentiert sie kurz und deutlich: «Absolut» und fügt drei Klatsch-Emojis hinzu.

Beatrice Egli im Nati-Fieber

Allgemein hat das EM-Fieber die Schweizer Sängerin gepackt. «Mir gefällt besonders die Vielfalt der Nati – und vor allem die mutige, offensive Spielfreude, die sie mitbringen», sagte Egli nach den ersten beiden Nati-Spielen gegenüber Blick.

Egli verfolgte das Eröffnungsspiel live in Basel, nachdem sie zuvor die Schweizer Nationalhymne vor dem ausverkauften St. Jakobs-Park gesungen hatte. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Finnland besuchte sie das Schweizer Team sogar persönlich – und sang gemeinsam mit der Nati ihren neuen Song «Wolkälos», den sie extra für das Team geschrieben hat.

Auch User sind beeindruckt

Die zusätzliche Motivation scheint gewirkt zu haben: Géraldine Reuteler (26) lieferte an der Heim-EM so richtig ab. Drei Gruppenspiele, drei «Player of the Match»-Auszeichnungen. Im zweiten EM-Spiel gegen Island erlöste die Spielerin von Eintracht Frankfurt die Schweiz mit ihrem Treffer nach 76 Minuten. Im entscheidenden Spiel gegen Finnland lieferte sie in der Nachspielzeit den Assist zum erlösenden Tor. Und auch im Viertelfinal gegen Spanien war die Mittelfeldspielerin eine der Besten auf dem Platz.

Auch die User sind unter dem Video mehrheitlich einer Meinung. «Reuteler hat auch mich sehr beeindruckt», schreibt ein Nutzer. Weitere kommentieren: «100 Prozent richtig», «Genau so ist es» oder «Auf den Punkt gebracht». Das Video wurde zudem tausendfach gelikt und Hunderte Male geteilt.