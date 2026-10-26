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Lange Durststrecke beendet
Lehmann trifft nach sieben Monaten wieder

Alisha Lehmann trifft für Leicester! Nach sieben torlosen Monaten erzielt die Bernerin beim 2:2 gegen Southampton in der 88. Minute den wichtigen Ausgleich – als Joker.
Publiziert: 12:53 Uhr
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