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Frauen-Nati
Leicester-Star Alisha Lehmann beendet Torflaute nach 7 Monaten
Lange Durststrecke beendet
Lehmann trifft nach sieben Monaten wieder
Alisha Lehmann trifft für Leicester! Nach sieben torlosen Monaten erzielt die Bernerin beim 2:2 gegen Southampton in der 88. Minute den wichtigen Ausgleich – als Joker.
Publiziert: 12:53 Uhr
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Tim Oppliger
Redaktor Video Sport
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