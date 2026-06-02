DE
FR
Abonnieren
Schertenleib wird bei Empfang von Kolleginnen überrascht
0:45
Nati-Zusammenzug in Luzern:Schertenleib wird bei Empfang von Kolleginnen überrascht

«Ist eine Lücke für mich»
Nati-Juwel Schertenleib will von Putellas-Abgang profitieren

Nach einer Saison mit Meistertitel und Champions-League-Triumph will Sydney Schertenleib beim FC Barcelona durchstarten. Der Abgang von Alexia Putellas könnte dem Schweizer Nati-Juwel neue Chancen eröffnen.
Publiziert: 20:03 Uhr
|
Aktualisiert: 20:04 Uhr
Kommentieren
1/6
Sydney Schertenleib (l.) hat mit Barcelona in dieser Saison alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.
Foto: UEFA via Getty Images
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

«Es ist viel wärmer in Barcelona als in der Schweiz», sagt Sydney Schertenleib mit einem Lachen an der PK vor dem Nati-Spiel gegen Malta in Lugano TI. Immerhin klappt es nach gut zwei Jahren beim FC Barcelona besser mit der Sprache. Mit Nati-Coach Rafel Navarro hat sie einen Übungspartner: «Es kommt darauf an, wie ich mich fühle. Normalerweise spricht er mit mir Spanisch, und ich antworte je nachdem auf Spanisch oder Englisch.»

Die 19-Jährige hat mit Barça dieses Jahr alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Meistertitel, Supercopa und Champions League. Für ihre ausgezeichnete Saison hat das Offensiv-Juwel beim Einrücken ins Nati-Camp von ihren Mitspielerinnen ein Spalier erhalten. «Es war sehr unerwartet. Ich war aber sehr happy, und es gibt nichts Besseres, als mit meinen Kolleginnen zu feiern.»

Tabletten nicht genommen

Dabei hat ihre Saison nicht so gut begonnen. «Ich hätte mir schon ein bisschen mehr Spielzeit am Anfang erhofft. Natürlich weiss ich, in welchem Team ich spiele und dass die Konkurrenz enorm ist. Ich bin aber sehr zufrieden, es ist nicht selbstverständlich, mit 19 Jahren bereits alles zu gewinnen.»

Schertenleib übt sich in Selbstkritik: «Ich habe ehrlicherweise am Anfang nicht so gut trainiert. Beim besten Verein der Welt muss man einfach performen. Wenn du das nicht machst, spielst du nicht.»

Sie hatte einen starken Eisenmangel und konnte entsprechend nicht 100 Prozent trainieren. Es sei aber auch teilweise ihre eigene Schuld gewesen: «Ich habe in den Sommerferien nicht immer meine Eisentabletten genommen. Das war nicht so optimal von mir. Ich habe aber daraus gelernt und nehme diese jetzt, damit ich den Fehler nicht noch einmal mache.»

Putellas-Abgang als Chance

Nichtsdestotrotz hat sich Schertenleib ins Team gekämpft, kam in 26 Spielen zum Einsatz und schoss sieben Tore und lieferte drei Vorlagen. Dabei konnte sie auch von der Weltklasse-Mittelfeldspielerin Alexia Putellas profitieren: «Wie es ihr Spitzname ‹La Reina› verrät, ist sie für den Verein die Königin.» Doch Putellas hat sich dazu entschieden, Barcelona diesen Sommer zu verlassen – ein herber Verlust: «Wir werden sie auf und neben dem Platz vermissen. Sie ist für mich ein riesiges Vorbild.»

Allerdings ist der Abgang von Putellas auch eine Möglichkeit für das Nati-Juwel: «Es ist eine Lücke für mich und andere Spielerinnen aufgegangen. Wenn ich es schaffe, mein Potenzial auf den Platz zu bringen, habe ich die Chance, mehr zu spielen.»

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
Schweden
4
1
7
3
Italien
Italien
4
5
5
4
Serbien
Serbien
4
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Frankreich
Frankreich
4
3
7
3
Irland
Irland
4
0
6
4
Polen
Polen
4
-5
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
9
12
2
Spanien
Spanien
4
9
9
3
Island
Island
4
-5
3
4
Ukraine
Ukraine
4
-13
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
13
10
2
Norwegen
Norwegen
4
3
9
3
Slowenien
Slowenien
4
-10
3
4
Österreich
Österreich
4
-6
1
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
Wales
4
10
10
3
Albanien
Albanien
4
-8
3
4
Montenegro
Montenegro
4
-14
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
7
10
2
Türkei
Türkei
4
2
7
3
Nordirland
Nordirland
4
3
6
4
Malta
Malta
4
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
10
12
2
Finnland
Finnland
4
3
9
3
Slowakei
Slowakei
4
-6
3
4
Lettland
Lettland
4
-7
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
4
12
8
2
Belgien
Belgien
4
8
8
3
Israel
Israel
4
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-20
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
Litauen
4
6
7
3
Estland
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-24
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
4
10
12
2
Kroatien
Kroatien
4
10
9
3
Bulgarien
Bulgarien
4
1
3
4
Gibraltar
Gibraltar
4
-21
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
4
13
10
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
5
9
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
Andorra
4
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
3
-2
3
3
Georgien
Georgien
2
-4
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
3
8
9
2
Moldawien
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
3
3
6
1
Kasachstan
Kasachstan
3
3
6
3
Armenien
Armenien
2
-6
0
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)