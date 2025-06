Was wird aus Coumba Sow?

Darum gehts Coumba Sow kämpft um EM-Platz trotz langjähriger Nati-Erfahrung

Sow gilt als Leaderin und wichtige Stütze im Nationalteam

Pascal Keusch Redaktor Sport

Coumba Sow (30) war lange eine feste Grösse im Mittelfeld der Nati, bei den letzten beiden Endrunden stand sie in allen Partien in der Startelf. Doch die Teilnahme an der Heim-EM steht für die Zürcherin auf der Kippe.

Bei den ersten beiden Zusammenzügen des Nationalteams in diesem Jahr fehlte sie, für das letzte Aufgebot Ende Mai wurde sie lediglich nachnominiert. Dabei überzeugt die 30-Jährige beim FC Basel als Captain und fehlte in der vergangenen Saison lediglich einmal in der Startelf.

Sows Rolle im Nationalteam

Im EM-Camp letzte Woche in Magglingen ordnet Sow ihre Rolle im Nationalteam ein: «Dadurch, dass ich schon so lange dabei bin, habe ich meinen Platz im Team nie richtig verloren.» Sow gilt als Leaderin und eine wichtige Stütze und Stimme, auch neben dem Platz.

FCB-Trainerin Kim Kulig (35) sagte im Frühjahr über sie: «Eine ihrer grössten Stärken ist, dass sie sehr offen ist, auf Menschen zugehen und diese verbinden kann.» Sow selbst sagt über ihre aktuelle Situation: «Ich komme einfach hierhin und habe Spass und kämpfe, damit ich dabei sein kann.» Jede Chance, die sie bekomme, wolle sie nutzen.

Seit letzter Woche bereitet sich die Nati intensiv auf die EM vor. Noch sind 33 Spielerinnen im Rennen um ein EM-Ticket. «Der Stressfaktor und Druck wird jetzt natürlich schon ein bisschen höher», meint Sow, denn bereits ab nächstem Freitag muss sich Nati-Coach Pia Sundhage (65) für 23 Spielerinnen entscheiden.

Gesunder Konkurrenzkampf

Im Team herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf. «Man kennt sich schon lange. Man will das Beste für jede», sagt Sow. Doch auf dem Platz kämpfe jede Einzelne für ihren Platz. «Alle wollen an die EM, das ist schon spürbar.» Schmunzelnd fügt sie hinzu: «Aber es geht deswegen keine im Training mit einem gestreckten Bein in den Zweikampf.»

Der Konkurrenzkampf wirkt sich nicht negativ auf die Stimmung im Team aus. «Man kann das gut trennen.» Auf dem Platz geht es um Leistung, daneben zählt das Miteinander: Es werden Brett- und Kartenspiele gespielt, gemeinsam Kaffee oder Tee getrunken, zusammen Musik gemacht und herzlich gelacht.

Trotz der Unsicherheit im Kader ist Sow längst eine der prägenden Figuren rund um das Turnier. Im Frühjahr hat sie einen Comic veröffentlicht, in dem es um persönliche Themen wie Rassismus im Alltag geht. Die 55-fache Nationalspielerin ist zudem Botschafterin des EM-Spielortes Basel, wo das Auftaktspiel der Nati und der Final stattfinden werden. «Es ist ein Privileg», sagt Sow. Ihr Ziel ist aber klar: Am Höhepunkt des Jahres will sie nicht als Botschafterin, sondern als Spielerin auf dem Platz mit dabei sein.

