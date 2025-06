1/6 Ab Freitag werden während vier Tagen die 23 Spielerinnen, die für die Nati an der Heim-EM auflaufen dürfen, enthüllt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts SFV verkündet EM-Kader mit einer Schnitzeljagd in der ganzen Schweiz

Fans können aktiv teilnehmen und Spielerinnen-Namen an geheimen Orten entdecken

Daniel Leu Stv. Sportchef

Das gabs noch nie! Der Schweizerische Fussballverband (SFV) wird die 23 Nati-Spielerinnen, die für die Heim-EM nominiert werden, nicht auf konventionelle Weise während einer Pressekonferenz verkünden, sondern durch eine Schnitzeljagd.

Unter dem Namen «The Chase» lädt der SFV die Bevölkerung ein, aktiv Teil der Kader-Bekanntgabe zu sein. Von Genf bis Chur, von Basel bis Lugano – an 23 geheimen Orten in allen Sprachregionen des Landes werden Hinweise versteckt. Diese Verstecke sind originell – ob ein Nati-Trikot mit aufgedrucktem Namen, ein Graffiti oder sonst etwas Aussergewöhnliches. Jeder Fundort enthüllt eine Spielerin, die das Schweizer Team an der Heim-EM vertreten wird.

Auch Blick ist Teil der Aktion

Und so funktioniert es konkret: Die Schnitzeljagd beginnt am Freitag, 20. Juni, am Nachmittag und erstreckt sich über mehrere Tage bis Montag, 23. Juni, vormittags. Auf dem Instagram-Kanal der Frauen-Nati (@swissnatiwomen) werden nach und nach Hinweise zu den Fundorten veröffentlicht. Wer eine Spielerin «findet», darf diesen Moment filmen, auf Instagram in der eigenen Story posten, dabei wiederum unbedingt @swissnatiwomen markieren und diesen Moment mit der ganzen Fussballschweiz teilen. Schnell sein lohnt sich: Auf die Finder wartet jeweils eine kleine Überraschung.

Auch Blick wird Teil der Aktion sein und darf am nächsten Freitagnachmittag exklusiv den Namen einer Spielerin veröffentlichen. Wo und wann das sein wird, erfährst du natürlich auch auf @swissnatiwomen und auf dem Blick-Instagram-Kanal @blickfussball.

Eine Aktion, die auch die Spielerinnen und die Trainerin der Nati freut. Captain Lia Wälti: «Was für eine coole Idee! Wenn ich mir vorstelle, dass ich als Mädchen an einer Schnitzeljagd hätte teilnehmen können, um dem ganzen Land den Namen einer aufgebotenen Nati-Spielerin zu verraten, wäre ich sofort dabei gewesen.»

Sundhage: «Noch nie erlebt»

Nati-Shootingstar Sydney Schertenleib pflichtet Wälti bei: «Eine Schnitzeljagd in der ganzen Schweiz, um herauszufinden, wer im Kader steht? Sehr aufregend! Die Hinweise zu den Verstecken gibts auf Social Media – danach gehts ganz oldschool auf Schatzsuche. Da ist für jede Generation und alle Ehrgeizigen etwas dabei.»

Und Nati-Trainerin Pia Sundhage sagt: «Ich habe bereits zahlreiche Kader für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele bekannt gegeben – aber eine Aktion wie diese habe ich noch nie erlebt. Eine einzigartige Idee, die unsere Fans mitreissen soll.»

Doch wie und warum kam es zu dieser Idee? Marion Daube, beim SFV Direktorin Frauenfussball, erklärt: «Wir haben von Anfang an betont, dass wir für die Organisation der Heim-EM alle mit an Bord holen wollen. An erster Stelle steht dabei die breite Öffentlichkeit – die Bevölkerung, unsere Fans. Es wird keine Pressekonferenz, keine Grafik und kein Video sein, die das Geheimnis lüften. Es werden indes Herr und Frau Schweizer sein. Darauf freuen wir uns und hoffen auf eine rege Teilnahme an der Schnitzeljagd.»

Die spektakuläre Schnitzeljagd – am Freitag, dem 20. Juni gehts sie los.

