Ana-Maria Crnogorcevic will mit der Schweizer Nati an die Weltmeisterschaft. Vor dem Spiel gegen Malta spricht die erfahrene Stürmerin über die WM, ihre Zeit in den USA und ihren neuen Verein Strasbourg.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Während das Nati-Team der Männer für die WM in die USA gereist ist, wollen die Frauen am Freitag den Gruppensieg der WM-Qualigruppe zwei der Liga fix machen. Dafür braucht es gegen Malta einen Sieg. Gespielt wird ab 19.30 Uhr in der nagelneuen AIL Arena in Lugano.

An der täglichen Nati-Pressekonferenz blickt die Rekord-Natispielerin Ana-Maria Crnogorcevic auch auf das bevorstehende WM-Turnier der Männer. Sie hat Erfahrung mit dem WM-Land, da sie selbst für zwei US-Klubs spielte, für Portland und Seattle. «Ich hatte eine wunderbare Zeit dort. Es war wirklich cool. Für eine kurze Zeit ist es sehr toll.»

Keine Einreiseprobleme

Für die 35-Jährige sei das Turnier gedanklich noch ein bisschen entfernt, das werde sich aber ändern, sobald die Spiele beginnen. Probleme bei der Einreise wie Nati-Stürmer Breel Embolo hatte sie aber nie. Auch für das Testspiel gegen Schottland mussten sie ein Formular ausfüllen: «Wir haben das selbst gemacht und auch bezahlt. Der SFV hat uns dann das Geld erstattet.»

Vor rund einem halben Jahr ist Crnogorcevic von ihrem zweiten USA-Abenteuer zurückgekehrt und steht jetzt bei Strassburg unter Vertrag. «Es ist vieles so, wie ich es erwartet habe. Ich habe auch viel mit Spielerinnen gesprochen, bevor ich mich entschieden habe», so die Rekordspielerin.

«Back to the roots»

Dennoch gab es auch für sie noch Überraschungen: «Die Installationen zum Beispiel. Wenn man nicht in grossen Stadien spielt, gibt es nicht immer Toiletten in der Garderobe.» Es sei ein bisschen «back to the roots». Die grösseren Stadien hingegen seien überragend. «Es sind solche Kleinigkeiten, die zeigen, dass wir noch bei allen Teams und Ligen einen langen Weg vor uns haben.»

Zum ersten Mal überhaupt ist sie mit Strassburg in den Halbfinal des Cups gekommen, in der Liga landete das Team auf Rang sieben – ein Erfolg für den Klub, den es erst seit 2011 gibt: «Der Klub bewertet die Saison positiv. Jetzt ist unser Anspruch, nächstes Jahr noch besser zu sein.»