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«Es gibt nicht immer Toiletten in der Garderobe»
Crnogorcevic über Rückkehr

Ana-Maria Crnogorcevic will mit der Schweizer Nati an die Weltmeisterschaft. Vor dem Spiel gegen Malta spricht die erfahrene Stürmerin über die WM, ihre Zeit in den USA und ihren neuen Verein Strasbourg.
Publiziert: 13:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
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Nati-Rekordspielerin Ana-Maria Crnogorcevic blickt an einer Pressekonferenz auf die WM der Männer in Kanada, Mexiko und den USA.
Foto: keystone-sda.ch
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Während das Nati-Team der Männer für die WM in die USA gereist ist, wollen die Frauen am Freitag den Gruppensieg der WM-Qualigruppe zwei der Liga fix machen. Dafür braucht es gegen Malta einen Sieg. Gespielt wird ab 19.30 Uhr in der nagelneuen AIL Arena in Lugano.

An der täglichen Nati-Pressekonferenz blickt die Rekord-Natispielerin Ana-Maria Crnogorcevic auch auf das bevorstehende WM-Turnier der Männer. Sie hat Erfahrung mit dem WM-Land, da sie selbst für zwei US-Klubs spielte, für Portland und Seattle. «Ich hatte eine wunderbare Zeit dort. Es war wirklich cool. Für eine kurze Zeit ist es sehr toll.»

Keine Einreiseprobleme

Für die 35-Jährige sei das Turnier gedanklich noch ein bisschen entfernt, das werde sich aber ändern, sobald die Spiele beginnen. Probleme bei der Einreise wie Nati-Stürmer Breel Embolo hatte sie aber nie. Auch für das Testspiel gegen Schottland mussten sie ein Formular ausfüllen: «Wir haben das selbst gemacht und auch bezahlt. Der SFV hat uns dann das Geld erstattet.»

Vor rund einem halben Jahr ist Crnogorcevic von ihrem zweiten USA-Abenteuer zurückgekehrt und steht jetzt bei Strassburg unter Vertrag. «Es ist vieles so, wie ich es erwartet habe. Ich habe auch viel mit Spielerinnen gesprochen, bevor ich mich entschieden habe», so die Rekordspielerin.

«Back to the roots»

Dennoch gab es auch für sie noch Überraschungen: «Die Installationen zum Beispiel. Wenn man nicht in grossen Stadien spielt, gibt es nicht immer Toiletten in der Garderobe.» Es sei ein bisschen «back to the roots». Die grösseren Stadien hingegen seien überragend. «Es sind solche Kleinigkeiten, die zeigen, dass wir noch bei allen Teams und Ligen einen langen Weg vor uns haben.»

Zum ersten Mal überhaupt ist sie mit Strassburg in den Halbfinal des Cups gekommen, in der Liga landete das Team auf Rang sieben – ein Erfolg für den Klub, den es erst seit 2011 gibt: «Der Klub bewertet die Saison positiv. Jetzt ist unser Anspruch, nächstes Jahr noch besser zu sein.»

WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
3
8
2
Schweden
Schweden
4
1
7
3
Italien
Italien
4
5
5
4
Serbien
Serbien
4
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Frankreich
Frankreich
4
3
7
3
Irland
Irland
4
0
6
4
Polen
Polen
4
-5
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
4
9
12
2
Spanien
Spanien
4
9
9
3
Island
Island
4
-5
3
4
Ukraine
Ukraine
4
-13
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
13
10
2
Norwegen
Norwegen
4
3
9
3
Slowenien
Slowenien
4
-10
3
4
Österreich
Österreich
4
-6
1
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
4
12
10
2
Wales
Wales
4
10
10
3
Albanien
Albanien
4
-8
3
4
Montenegro
Montenegro
4
-14
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
7
10
2
Türkei
Türkei
4
2
7
3
Nordirland
Nordirland
4
3
6
4
Malta
Malta
4
-12
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
10
12
2
Finnland
Finnland
4
3
9
3
Slowakei
Slowakei
4
-6
3
4
Lettland
Lettland
4
-7
0
Qualifikationsspiele
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
4
12
8
2
Belgien
Belgien
4
8
8
3
Israel
Israel
4
0
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-20
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
18
9
2
Litauen
Litauen
4
6
7
3
Estland
Estland
4
0
7
4
Liechtenstein
Liechtenstein
4
-24
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
4
10
12
2
Kroatien
Kroatien
4
10
9
3
Bulgarien
Bulgarien
4
1
3
4
Gibraltar
Gibraltar
4
-21
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
4
13
10
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
5
9
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-11
3
4
Andorra
Andorra
4
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
3
6
9
2
Färöer
Färöer
3
-2
3
3
Georgien
Georgien
2
-4
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
3
8
9
2
Moldawien
Moldawien
2
-1
1
3
Zypern
Zypern
3
-7
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
3
3
6
1
Kasachstan
Kasachstan
3
3
6
3
Armenien
Armenien
2
-6
0
Qualifikationsspiele
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