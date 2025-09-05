Géraldine Reuteler startet furios in die neue Bundesliga-Saison: Beim 5:0-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Essen erzielt die Schweizerin zwei Tore und liefert eine Vorlage – sie knüpft damit nahtlos an ihre starken EM-Leistungen an.

1/5 Géraldine Reuteler (r.) schnürt beim Bundesliga-Auftakt einen Doppelpack und liefert noch eine Vorlage. Foto: imago/HMB-Media

Pascal Keusch Redaktor Sport

Géraldine Reuteler setzt da an, wo sie im EM-Sommer aufgehört hat. Im Auftaktspiel der Frauen-Bundesliga glänzt die 26-jährige Schweizerin mit zwei Toren und einer Vorlage für Eintracht Frankfurt gegen SGS Essen (5:0).

An der Heim-EM war Reuteler die prägende Figur der Schweizer Nati. Beim dramatischen letzten Gruppenspiel gegen Finnland sorgte die Mittelfeldspielerin mit ihrem Last-Minute-Assist für den ersten Schweizer Einzug in einen EM-Viertelfinal. In allen drei Gruppenspielen wurde sie von der Uefa zur Spielerin des Spiels ausgezeichnet.

Nati-Juwel Noemi Ivelj (18), die in diesem Sommer von GC nach Frankfurt wechselte, feiert beim 5:0-Triumph ihr Pflichtspieldebüt. Mit Nadine Riesen (25) stand eine weitere Schweizerin auf dem Platz.

