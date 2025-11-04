Rafel Navarro ist neuer Nati-Trainer. An der Pressekonferenz erklärt er seine Spielphilosophie und warum er nicht in die Schweiz ziehen wird.

1/7 Gut gelaunt: Rafel Navarro wird am Dienstag als neuer Nati-Trainer vorgestellt. Foto: AP

Björn Lindroos Redaktor Sport

Viele Schweizer Fans dürften sich am Dienstagnachmittag die Augen gerieben haben, als der Fussballverband den neuen Trainer der Frauen-Nati präsentiert hat. Rafel Navarro (39) übernimmt das Schweizer Team per sofort. Googelt man ihn, findet man nicht viel. Nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat der Spanier. Ein unbekanntes Gesicht soll die Nati also in die Zukunft führen.

Am Dienstag wird dieser Unbekannte dann im Rahmen einer Medienkonferenz offiziell vom Verband vorgestellt. «Ich bin sehr happy, hier zu sein», sagt der schlanke, grosse Spanier, als er im gut gefüllten Presseraum des Haus des Schweizer Fussballs in Muri bei Bern Platz nimmt.

Noch nie zuvor Cheftrainer

Navarro kommt vom grossen FC Barcelona, wo er seit sechs Jahren Assistenztrainer war. Eine Rolle, von der er scheinbar genug hat. «Ich war lange Assistent. Jetzt wollte ich unbedingt Cheftrainer werden», begründet er seine Zusage an die Schweizer Nati.

Tatsächlich ist dieses Amt für ihn Neuland. Navarro war noch nie auf Profi-Ebene Cheftrainer. Für den Verband aber kein Problem, erklärt Präsident Peter Knäbel (59): «Er hatte wesentliche Anteile an den Trainings und der Trainingsgestaltung und somit erhebliche Anteile bei einem der grössten Klubs der Welt. Er passt perfekt zu unseren Herausforderungen.» Und Direktorin Marion Daube (49) ergänzt: «Seine leidenschaftliche Art und seine Arbeit mit jungen Spielerinnen haben uns überzeugt.»

Offensives Mindset und Barça-Ideen

In die Schweiz zu ziehen, plant der 39-Jährige derweil nicht. «Es ist nicht meine Idee, hier in der Schweiz zu leben. Aber wir werden sehen. Ich habe keine Mühe damit, oft hierherzukommen, wenn es sein muss. Ich werde viel arbeiten und bin sehr motiviert», so Navarro.

Als der Spanier vom Blick-Reporter auf seine Spiel-Idee angesprochen wird, fangen seine Augen an zu glänzen. «Endlich. Danke für die Frage», sagt er lachend, ehe er ausholt: «Ich habe ein offensives Mindset – ich will viel Ballbesitz haben. Ich weiss, ich bin nicht mehr in Barcelona. Ich will nicht wie Barcelona spielen. Aber ich möchte ein paar Barcelona-Ideen hierherbringen. Wir wollen hoch pressen und viele kurze Pässe einbauen.» Mit Teilen des Teams ist der 39-Jährige auch schon bestens vertraut: Ana-Maria Crnogorcevic und Sidney Schertenleib kennt er aus gemeinsamen Zeiten bei Barcelona.

Navarro will sich auch in der Nachwuchsförderung stark einschalten. «Ich verfüge über viel Erfahrung. Das alles ist Teil unseres Plans dieses Projekts», so der neue Coach. Und weiter: «Es geht nicht nur um die A-Nati. Die Jungen sind unsere Zukunft. Unsere Philosophie ist es, alle Teams besser zu machen. Das wird uns dann allen helfen.»

