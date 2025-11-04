SVF gibt Pressekonferenz

Vor weniger als einer Stunde ist bekannt geworden, dass Rafel Navarro die Nachfolge von Pia Sundhage übernimmt. Die Zusammenarbeit mit der Schwedin wurde am Montagabend per sofort beendet. An einer Pressekonferenz will der Schweizerische Fussballverband (SFV) nun zu den turbulenten vergangenen 24 Stunden Stellung nehmen. Mit dabei an der PK sind Peter Knäbel (SFV-Präsident), Marion Daube (Frauenfussball-Direktorin), Adrian Arnold (SFV-Medienchef) – und natürlich der neue Cheftrainer Navarro.