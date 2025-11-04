DE
Keine 24 Stunden nach der Trennung von Pia Sundhage ist klar, dass Rafel Navarro das Frauen-Nationalteam übernimmt. Da war beim SFV zuletzt also einiges los – was genau, erfährst du ab 16 Uhr hier im Livestream der Pressekonferenz.
Daube nimmt Stellung

«Es war klar, dass diese Trainer-Entscheidung, zwischen den beiden Nati-Camps gefällt wird.»

vor 2 Minuten

Knäbels Forderung

«Heute stellen wir die Weichen für die Zukunft. Darum dieser Vier-Jahres-Vertrag. Ich hoffe, dass er viel Spass und Freude bei der Arbeit hat. Und ich hoffe, dass er den Frauenfussball hier auf ein neues Level hieven und uns an die grossen Turniere führen wird.»

vor 3 Minuten

Knäbel erklärt, warum die Wahl auf Navarro gefallen ist

«Navarro passt perfekt zu unseren Herausforderungen, die in Zukunft auf das Team warten. Er hat ein grosses Verständnis für die Spielerinnen entwickelt. Und er hat sich im Verein bereits bewiesen.»

vor 6 Minuten

Navarro reizt das Nati-Projekt

«Ich will unbedingt mit diesen jungen Spielerinnen arbeiten. Sie sind die Zukunft dieses Landes. Ich werde mein Bestes geben.»

vor 6 Minuten

Navarros erste Worte an der PK

«Ich bin sehr happy, darf ich hier sein. Danke Herr Präsident, danke Marion, danke Johan Djourou. Wieso ich so schnell zugesagt habe? Ich wollte unbedingt Cheftrainer werden. Ich war lange Assistenzcoach. Aber ich habe genügend Erfahrung. Der zweite Grund? Das Team! Es hat sehr gute Spielerinnen, sehr talentierte. Ich will das Level des Teams anheben.»

vor 8 Minuten

Arnold begrüsst alle

«Willkommen hier in Muri. Uns freut das grosse Interesse an unserem neuen Nati-Cheftrainer Navarro.»

vor 30 Minuten

SVF gibt Pressekonferenz

Vor weniger als einer Stunde ist bekannt geworden, dass Rafel Navarro die Nachfolge von Pia Sundhage übernimmt. Die Zusammenarbeit mit der Schwedin wurde am Montagabend per sofort beendet. An einer Pressekonferenz will der Schweizerische Fussballverband (SFV) nun zu den turbulenten vergangenen 24 Stunden Stellung nehmen. Mit dabei an der PK sind Peter Knäbel (SFV-Präsident), Marion Daube (Frauenfussball-Direktorin), Adrian Arnold (SFV-Medienchef) – und natürlich der neue Cheftrainer Navarro.

Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
